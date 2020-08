Elenco do Vitória faz exames, treina e viaja para Maceió

Não há tempo para lamentar o empate sem gols com o Náutico e nem mesmo descansar por muito tempo. Apesar do jogo contra a equipe pernambucana ter terminado no final da noite passada, os jogadores do Viitória se reapresentaram na manhã desta quinta-feira (20), na Toca do Leão.

Após o almoço, a delegação viajou para Maceió, onde enfrenta o CRB, no sábado (22), às 19h, no estádio Rei Pelé, em jogo válido pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com seis pontos, o Vitória é o 7º colocado na tabela de classificação.

A programação começou com testagem para detecção de covid-19. Na sequência, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Náutico fizeram uma atividade regenerativa. Os demais fizeram um trabalho técnico em campo sob a orientação do técnico Bruno Pivetti. A atividade contou com a presença do zagueiro Wallace e do volante Lucas Cândido, recém-contratados pelo clube.

Apesar de treinarem com o grupo, os dois não viajaram com a delegação para Maceió. As novidades na lista de relacionados foram o volante Guilherme Rend e o meia Matheus Tenório. Titular absoluto desde o começo da temporada, Rend retorna após cumprir suspensão. Com isso, Jean volta a ficar como opção entre os reservas. Já Matheus Tenório é convocado para uma partida da Série B pela primeira vez. Gerson Magrão fica fora por opção técnica.

O lateral direito Van e o atacante Alisson Farias seguem fora por ordem médica. Os dois ainda se recuperam de lesões na coxa. O Vitória deve entrar em campo diante do CRB com Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Fernando Neto e Marcelinho; VicoLéo Ceará e Mateusinho.

Confira os 22 atletas relacionados para o jogo contra o CRB:



Goleiros: Ronaldo e César;

Laterais: Jonathan Bocão, Thiago Carleto e Rafael Carioca;

Zagueiros: Gabriel Furtado, João Victor e Maurício Ramos;

Volantes: Guilherme Rend, Fernando Neto, Romisson, Rodrigo Andrade e Jean;

Meias: Matheus Tenório e Marcelinho;

Atacantes: Vico, Eron, Léo Ceará, Felipe Garcia, Jordy Caicedo, Júnior Viçosa e Mateusinho.