Elenco do Vitória faz treino coletivo na última atividade de 2020

O Vitória fez, nesta quarta-feira (30), seu último treino em 2020. Sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, os jogadores participaram de um coletivo, preparando estratégias ofensivas e defensivas para a próxima partida, contra o Operário-PR. O jogo será no domingo (3), às 18h15, no Barradão, pela 32ª rodada da Série B.

Na Toca do Leão, o treinador comandou um trabalho com bola durante 40 minutos. Na metade inicial da atividade, Chagas fez ajustes e correções, parando as jogadas e passando informações. No fim, observou o que treinou inicialmente.

Os goleiros César, Yuri, Lucas Arcanjo e Cabral, do sub-20, fizeram uma preparação específica para a posição. Já Ronaldo segue em recuperação de lesão muscular. Além dele, estão no departamento médico o meia-atacante Alisson Farias e os laterais Van e Léo Morais.

Após o trabalho, o elenco ganhou folga para as comemorações de Réveillon. Os jogadores se reapresentarão na sexta-feira (1º) e no sábado (2), pela manhã, encerrarão as atividades para enfrentar o Operário-PR.

Com 36 pontos, o Vitória ocupa a 15ª posição da Série B. Está a um ponto do Náutico, que abre a zona de rebaixamento.