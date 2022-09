Elenco do Vitória se reúne no Barradão para foto oficial do acesso

Os treinos do elenco principal do Vitória já foram encerrados, mas os jogadores e a comissão técnica voltaram a se reunir na Toca do Leão nesta quarta-feira (28). Eles se juntaram no gramado do Barradão para a foto oficial do acesso à Série B do Brasileiro, que passará a fazer parte do acervo do clube. Dirigentes, médicos, fisioterapeutas e staff também participaram do registro.

A foto foi tirada com o novo terceiro uniforme do Vitória, que será lançado no sábado (1º), às 16h, quando acontecerá um jogo amistoso para homenagear Dinei. Aos 38 anos, o centroavante decidiu aposentar as chuteiras. Os ingressos já estão à venda.

"É legal reunir todo mundo do clube que participou. Foi um acesso muito comemorado e rever todo mundo é sempre bom", comentou Dinei, que posou para a foto oficial e para muitas outras. "Como vai ser meu último jogo aqui, o pessoal tirou bastante foto".

Alemão postou foto com novo uniforme ao lado de Rafinha (Foto: Reprodução Instagram)

Para Dinei, a foto e a campanha de acesso dessa temporada fazem parte de um capítulo relevante na carreira dele. "Muita importância. Mais uma foto. Vivi meus melhores momentos aqui no Vitória e mais um acesso por esse clube é gratificante. Estou muito feliz por ter conquistado com esse grupo de guerreiros. Acho que foi um grupo que teve a maior superação. Acho que foi um dos melhores grupos que eu trabalhei. Superação incrível. Vai ficar para sempre", vibrou o jogador.