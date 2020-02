Eles vieram: veja os artistas que escolheram Salvador pra curtir o Carnaval

A cada ano que passa, as celebridades parecem mais empenhadas em participar do Carnaval de Salvador. Desde a última quinta-feira (20), Bruna Marquezini, Marina Ruy Baborsa, André Marques, Fernanda Paes Leme, Hugo Gloss, Danilo Ferreira, Danilo Mesquita têm sido vistos curtindo a cidade, seja em camorotes, trios ou até mesmo na pipoca. Confira as estrelas que já se jogaram na folia:

Diplo

O DJ e produtor musical norte-americano Diplo resolveu passar o Carnaval em Salvador. Ele está hospedado em uma mansão, no bairro de Ondina, com 690m2 de área construída, além de novíssimos dispositivos que possibilitam a otimização do gasto de energia. Na sexta-feira (21), o artista curtiu a folia em cima do trio da cantora Anitta, no circuito Dodô (Barra-Ondina), vestido de branco com um chapéu de peão. Nas redes sociais, ele brincou sobre o look: "quem gosta de rodeio bate forte com a mão", escreveu, em português, fazendo referência a música Clima de Rodeio, do grupo Dallas Company.

Diplo ainda compartilhou nas rede sociais um vídeo do momento em que toca a música Rave de Favela, gravada em parceria com Anitta e MC Lan. Sobre o momento, ele escreveu: "experiência imperdível". O DJ e seu grupo Major Lazer puxarão ainda um trio eletrônico, neste sábado (22), no circuito Barra-Ondina, junto com banda baiana ÀTTØØXXÁ e o duo paulista TropKillaz.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine acompanha trio no circuito Barra-Ondina (Foto: DIlson Silva / Agnwes)

Veterana no Carnaval de Salvador, a atriz Bruna Marquezine desembarcou na cidade na sexta-feira (21) e foi direto para o Camarote Expresso 2222, no circuito Dodô (Barra-Ondina). No sábado (22), a artista almoçou na casa do cantor Gilberto Gil, no bairro da Vitória, e ainda curtiu no chão do trio de Major Lazer, ÀTTØØXXÁ e TropKillaz. A atriz chamou a atenção dos foliões com um look todo branco e com barriga à mostra.

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa ainda curtiu o Camarote da Veveta, na Barra (Foto: Vinícius Hafursh/CORREIO)

A atriz Marina Ruy Barbosa deu o que falar no Carnaval de Salvador 2020. Ela acompanhou o primeiro dia de desfile da cantora Ivete Sangalo, que comandou o bloco Coruja, no circuito Barra-Ondina, no sábado (22). Marina chegou no trio por volta das 18h acompanhada do marido, o piloto de automobilismo Xandinho Negrão. Pela primeira vez no trio da baiana, ela disse que ficou emocionada. "Foi uma emoção única, nunca tinha subido em um trio, e Ivete tem uma energia especial. Fiquei toda arrepiada. Não podia estar em um lugar melhor. Eu adoro a Bahia, tem uma energia única, não podia ter escolhido lugar melhor", disse. A artista ainda compareceu ao Camarote da Veveta.

Fernada Paes Leme

Fernanda Paes Leme usa fantasia inspirada na Banda Olodum para curtir o segundo dia de Carnaval (Foto: reprodução / redes sociais)

A atriz Fernanda Paes Leme é veterana no Carnaval de Salvador. Este ano, a artista foi flagada curtindo no chão, na quinta-feira (20), no desfile do Bloco Mascarados, no circuito Dodô (Barra-Ondina). No mesmo dia, ela ainda curtiu os desfiles dos trios da varanda do Camarote Expresso 2222. Na sexta-feira (21), Fernanda aproveitou o Bloco da Anitta e, no sábado (22), o Bloco MAJOR LAZER SOUND SYSTEM - com Major Sound System, Attooxxa, Tropkillaz -, ambos também no circuito da orla.

Giovanna Lancelloti

Sheila Carvalho, Giovanna Lancelloti e Carla Perez em cima do trio da cantora Anitta (Foto: reprodução / redes sociais)

Outra famosa que foi flagrada curtindo no chão a passagem do Bloco Mascarados, na quinta-feira (20), no cirucito Dodô, foi a atriz Giovanna Lancelloti. Na sexta-feira (21), a artista curtiu a folia de cima do trio do Bloco da Anitta, de onde tirou um foto com as ex dançarinas do grupo É O Tchan Carla Perez e Sheila Carvalho e compartilhou nas redes sociais: "Tchan na selva. Ameeeeei", escreveu.

Bruno Fagundes

Ator curtiu o Camarote Salvador e o Bloco da Anitta (Foto: Alô Alô Bahia)

Bruno Fagundes, filho do também ator Antônio Fagundes, deu uma pausa na agenda e veio passar o Carnaval na capital baiana. Por aqui, na quinta-feira (20), o ator passou pelo Camarote Salvador, no Circuito Barra-Ondina. “Amo essa terra. Estou muito feliz em estar aqui”, contou. Bruno ainda foi conferir o show da cantora Anitta, que puxou um bloco para o folião pipoca, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), na sexta-feira (21).