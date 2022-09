Eles voltaram! Banda Scracho fará show em Salvador no dia 15 outubro 

Quem estava com saudade, pode preparar a garganta para cantar muito. A banda Scracho, que fez uma pausa de cinco anos, já anunciou que um dos shows da sua turnê de retomada será em Salvador.

A apresentação na capital baiana acontece no dia 15 de outubro, às 18h, no Largo da Tieta, no Pelourinho. Em comunicado, o grupo afirmou que além de ser um presente para quem acompanha a banda desde o começo da história, em 2004, era um desejo dos integrantes voltar à estrada.

“Depois de 5 anos longe dos palcos, atendendo não só aos pedidos de vocês, como também a nossa vontade de se reencontrar para celebrar a carreira da banda, a nossa amizade e por que não à vida, decidimos fazer uns shows esse ano”, disse o grupo em comunicado.

Fundada em 2004, a Scracho fez parte de uma corrente musical que teve como inspiração bandas do pop punk norte-americano, como Green Day e Blink 182. Ao longo da carreira, o grupo emplacou grandes sucessos, como "Som Sincero", que fez parte da trilha sonora de Malhação, e "Morena".

SERVIÇO

Show do Scracho

Quando: 15 de outubro

Horário: 18h

Onde: Largo da Tieta (Pelourinho)

Quanto: R$ 80,00

Vendas: Sympla