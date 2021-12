Eletrificação: Volvo lança estratégia ousada no Brasil

O XC40 só será comercializado em versões elétricas no mercado brasileiro

A filial brasileira da Volvo tem personalidade própria. A empresa segue um caminho arrojado, diferente do que acontece em outros mercados e com uma estratégia distinta dos seus concorrentes.

No primeiro semestre, o fabricante sueco anunciou que só iria comercializar veículos eletrificados no mercado brasileiro. Ou seja, todo o seu portfólio é de carros híbridos do tipo plug-in (que também podem ser recarregados na tomada) ou elétricos.

Agora, um novo anúncio: seu produto mais acessível, o XC40, não terá mais motor a combustão no país. Esse SUV, que representou 40% das vendas da marca em 2021, será oferecido apenas na configuração completamente elétrica.

ELETROPOSTOS

Vice-líder do mercado premium no Brasil, atrás apenas da BMW, a Volvo anunciou que irá investir R$ 10 milhões em infraestrutura e carregadores para veículos elétricos.

A primeira fase de um audacioso projeto de eletrificar estradas, formando 13 corredores elétricos, com pontos rápidos de recarga que vão cobrir 3.250 quilômetros.

Com carregadores rápidos, um carro poderá ser 80% recarregado em 35 minutos

Inicialmente, vai ligar São Paulo à Baixada Santista, litoral norte, além de várias cidades e capitais, como Belo Horizonte e Curitiba. As estações serão de 150 kW de potência, o que permite carga de 80% em 35 minutos.

A expectativa de João Oliveira, diretor-geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil, é que a primeira fase esteja operando até abril. “Assim como os quase 1.000 eletropostos que a Volvo já tem espalhados em todo o Brasil, os carregadores rápidos não terão cobrança para a recarga”, anunciou o executivo. Outras quatro fases estão previstas.



LANÇAMENTO

No começo do segundo trimestre de 2022 outro Volvo completamente elétrico chegará ao país, o C40 Recharge. Com o mesmo porte do XC40, o novo modelo se destaca pelo design da carroceria, com estilo coupé.

O próximo lançamento da Volvo será o C40, um SUV estilo coupé

FOCO NA ELETRICIDADE

Maior fabricante de automóveis do mundo, a Toyota se rendeu à eletrificação. Pioneira entre os híbridos, a empresa revelou recentemente seu primeiro SUV elétrico, o bZ4X, que entrará em produção ano que vem.

A Toyota irá investir 17 bilhões de dólares para desenvolver e implementar a produção de elétricos

Mas a marca japonesa não vai parar por aí. Carros, SUVs, esportivos, picapes e vans fazem parte da futura família elétrica da Toyota. Para se tornar uma empresa neutra em emissões, a marca irá investir US$ 17 bilhões (R$ 96,5 bilhões) até 2030.

RETOMADA ALEMÃ

Depois de um hiato de alguns meses, a Audi voltará a produzir no Brasil. A única fábrica da marca na América do Sul, que fica no Paraná, irá montar o Q3 com dois tipos de carroceria, a tradicional SUV e a Sportback, que tem estilo coupé.

Depois de alguns meses parada, a fábrica Audi voltará a produzir no Paraná em 2022

Ambos serão equipados com motor 2 litros, que entrega até 231 cv de potência, e pela primeira vez um modelo da empresa produzido no país irá contar com a eficiente tração integral quattro.

A Audi anunciou ainda que irá investir, a partir do ano que vem, mais de R$ 20 milhões para instalar estações de recarga de 150 kW em quase todas as suas concessionárias.

SUV RENOVADO

A Caoa Chery segue renovando seu portfólio e dessa vez atualizou o Tiggo 7, que ganhou diversas melhorias e o sufixo Pro. Produzido em Anápolis, Goiás, o SUV teve o desenho atualizado, ganhou novas tecnologias, adotou o motor do Tiggo 8 e teve seu porta-malas ampliado (agora são 450 litros de capacidade).

O Tiggo 7 foi renovado e ganhou o sufixo Pro O interior ficou mais sofisticado e tecnológico O SUV concorre com Jeep Compass e Chevrolet Equinox

O motor é o 1.6 turbo com injeção direta que entrega 187 cv a 5.500 rpm e 28 kgfm de torque em uma faixa entre 2 mil e 4 mil rpm. A transmissão também é compartilhada com o Tiggo 8: automatizada de dupla embreagem com sete marchas.

Oferecido em versão única por R$ 179.990, preço promocional de lançamento, o Tiggo 7 Pro concorre com Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos.

ENFIM, AUTOMÁTICA

Quase um ano e meio depois do lançamento, a Strada, picape da Fiat, passou a contar com transmissão automática. O equipamento é oferecido apenas nas versões mais caras: Volcano (R$ 111.990) e Ranch (R$ 116.990).

O câmbio é do tipo CVT, que estreou recentemente no Pulse, e é associado ao motor 1.3 litro aspirado (até 107 cv de potência).

FROTA DA CAPITAL

De janeiro até novembro, Salvador ganhou 20.288 automóveis, 3.305 picapes e vans e 8.826 motocicletas zero-quilômetro. Enquanto a capital detém 41,35% da frota de carros de passeio novos que circulam no estado, o emplacamento de motos na capital presesenta apenas 14,07% da Bahia.