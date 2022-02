Elevador do Taboão passará por reparos após furto de cabos

O Elevador do Taboão vai passar por uma manutenção de emergência depois do furto de cabos de energia na madrugada desta quarta (16), que impediu funcionamento do equipamento nessa manhã. Depois de ficar fechado para reparos, uma das cabines voltou a operar, informou a Secretaria de Mobilidade (Semob).

A placa de energia da segunda cabine, contudo, apresentou problemas e precisou ser enviada para a empresa responsável, que fará uma avaliação. Não há previsão de quando o elevador voltará a operar normalmente.

Além de uma das cabines, a iluminação cênica do equipamento também teve a fiação roubada e precisará ser substituída. Técnicos da Semob estão acompanhando os reparos desde o início da manhã.

“Condutas desse tipo, além de serem crime e trazerem prejuízos aos cofres públicos, causam transtornos para muitos cidadãos que usam diariamente o equipamento”, destaca o secretário de mobilidade de Salvador, Fabrizzio Muller. “Atitudes como essa devem ser combatidas, por isso já registramos ocorrência para que as autoridades policiais identifiquem os responsáveis”.

Os usuários que costumam usar o elevador, que liga a região do Comércio ao Pelourinho, têm como opção o Plano Inclinado Pilar, localizado a uma distância de aproximadamente 700m, na região do Santo Antônio. Desde a reinauguração, em setembro de 2021, esta foi a primeira vez que o Elevador do Taboão sofreu este tipo de vandalismo.