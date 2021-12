Elevador e 20 vagas de garagem: conheça a nova mansão de Neymar

O jogador Neymar pegou as chaves do nova casa na última quinta-feira (23). Trata-se de uma mansão que equivale a R$ 20 milhões, localizada no bairro Alphaville, em São Paulo.

Com mais de 1500 m² e seis suítes distribuídas em dois andares, a mansão contra com quadra de squash, um elevador panorâmico e 20 vagas na garagem. Do lado externo da casa, uma grande piscina aquecida oferece um amplo espaço para o "menino Ney" curtir o dia.

O design que compõe a casa é moderno. De vidros e com vistas panorâmicas de verde, é totalmente automatizada com sistema de áudio, vídeo, iluminação, aquecimento da piscina, persianas e câmeras.

Confira abaixo um tour na nova casa do jogador: