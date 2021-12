Elevador Lacerda completa 148 anos de fundação; relembre curiosidades

Inaugurado em 8 de dezembro de 1873, o Elevador Lacerda completou 148 anos nesta quarta-feira (8), data em que também se celebra o feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do estado da Bahia.

O equipamento, nomeado Elevador Lacerda em homenagem ao seu idealizador e construtor, Antônio Lacerda, faz o transporte de pessoas entre a Praça Cairu, na Cidade Baixa, e a Praça Tomé de Souza, na Cidade Alta.

Trata-se do primeiro elevador urbano do mundo e era o mais alto de todos quando começou a funcionar, com 63 metros de altura.

Depois de muitas reformas e de ser tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2006, atualmente a estrutura do Elevador Lacerda tem 73 metros de altura, duas torres e já chegou a transportar 33.850 pessoas em apenas um dia, recorde atingido em 16 de janeiro de 2019.

"O Lacerda, sem dúvidas, é um dos mais importantes símbolos de Salvador, não apenas por sua importância na mobilidade entre duas importantes regiões comerciais da cidade, mas também por todo seu valor histórico agregado", destacou o secretário de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller.

"Ele é parte fundamental da rotina do soteropolitano e sua beleza e história atrai milhares de turistas anualmente para conhecer esse importante equipamento de nossa cidade. E para 2023, quando o elevador completará 150 anos, nós já estamos preparando uma grande obra de requalificação", complementou.

Funcionamento e campanhas

Durante este período de pandemia, o Elevador Lacerda funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, e aos sábados, das 8h às 17h. É necessário seguir os protocolos sanitários, como, por exemplo, o uso de máscara. A tarifa custa R$ 0,15.

Além de meio de transporte e cartão-postal, o ascensor também é peça importante de campanhas de mobilização junto à sociedade através da iluminação cênica, a exemplo do Dezembro Vermelho, que ocorre até o fim deste mês. A iniciativa, que envolve a iluminação do Elevador Lacerda na cor vermelha, visa chamar a atenção para o diagnóstico e combate ao HIV/Aids. As informações são da Secom municipal.