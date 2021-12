Elevador Lacerda volta a funcionar após serviço de manutenção

O Elevador Lacerda voltou a funcionar na manhã deste sábado (25), após o atendimento ter sido suspenso ao público na sexta sexta-feira (24), véspera de Natal. Segundo a Prefeitura de Salvador, a medida foi adotada para realização de um serviço emergencial de manutenção nos motores do equipamento. O procedimento realizado não foi detalhado.



O Elevador Lacerda foi inaugurado em dezembro de 1873 e se chamava Elevador Hidráulico da Conceição. Só em 1896 o equipamento foi 'batizado' de Elevador Lacerda, em homenagem ao seu idealizador, o engenheiro Antônio de Lacerda. A prefeitura informou que, somente no mês de novembro, foram transportados cerca de 200 mil usuários no equipamento.