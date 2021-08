Eliana revela que amizade com Xuxa e Angélica está fortalecida: 'Amadurecimento'

Eliana, Angélica e Xuxa são, provavelmente, as loiras mais famosas do Brasil. O trio já foi destaque apresentando programas infantis na TV aberta, mas, apesar de serem concorrentes, elas conseguiram desenvolver uma amizade.

Hoje, inclusive, elas têm um grupo de WhatsApp só delas e já chegaram a gravar um comercial juntas.

“Nossa amizade significa amadurecimento profissional e pessoal. Hoje, mais do que nunca, sabemos que se as mulheres se apoiarem, elas serão mais fortes. Creio que deste pensamento surgiu a ideia dos encontros que foram ficando cada vez mais divertidos, reveladores e leves. Depois de tantos anos só admirando o lado profissional umas das outras, agora, mais próximas, aprendemos a admirar as mulheres que nos tornamos”, disse Eliana em entrevista ao jornal Extra.

Já sobre a curiosidade que esta amizade desperta do público, Eliana teoriou que "deve ser por conta de termos sido concorrentes no passado. Mas hoje somos amigas que se unem de forma despretensiosa para dar boas risadas."