Eliezer é acusado de assédio contra Jessilane no BBB 22; vídeo

Eliezer no BBB:



- Com herpes e beijando as meninas

- Fez relações sexuais com Natália, e, agora, ela pode estar grávida ( o resultado do teste dirá)

- Assediou a Jessi na piscina



Esse cara não pensa, véi!! NÃO PENSA



ASSÉDIO NO BBB!#BBB22 pic.twitter.com/GeW5XHKlX4