Eliminado do BBB20, Hadson já ganhou R$ 1,5 mi de time onde só jogou uma vez

A eliminação no último paredão do Big Brother Brasil não deve fazer tanta falta assim no bolso do ex-jogador Hadson. Acontece que, segundo o jornal Gazeta do Povo, o ex-jogador recebeu R$ 1,5 mi do Paraná Clube após um processo trabalhista movido contra a equipe.

O valor é o mesmo que ele angariaria caso vencesse o reality. O curioso nesta história é que o Hadson disputou apenas um jogo pela equipe paranaense em 2003.

A razão do processo é que o clube quebrou o contrato com ele e o valor seria o equivalente a rescisão.