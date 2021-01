Elinaldo toma posse para o segundo mandato na cidade de Camaçari

Prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (DEM), tomou posse na tarde desta sexta-feira (1) junto ao seu vice-prefeito, José Tude. A cerimônia foi realizada no Plenário Osvaldo Nogueira, da Câmara de Vereadores, teve acesso restrito por conta das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus e foi conduzida pelo atual presidente da Casa Legislativa, Junior Borges, eleito momento antes do ato, para o biênio 2021/2022.

Elinaldo agradeceu à família pelo suporte em sua trajetória, aos parceiros de caminhada, relembrou sua carreira política e convidou os parlamentares para auxiliá-lo a na gestão da cidade.

“É uma alegria retornar a esta Casa Legislativa. O lugar que me sinto melhor para falar é esta tribuna, porque foi a partir daqui que a população me conheceu. Passa um filme em minha mente, são muitas histórias até chegarmos neste momento", afirmou

Presidente da Câmara de Vereadores, Junior Borges agradeceu àqueles que acreditaram nele e que contribuíram com ensinamentos e conselhos ao longo da sua trajetória e reforçou a evolução de Camaçari nos últimos anos. “Saímos dos discursos e os transformamos em realidade. Que bom que eu escolhi, e Camaçari também, alguém do meio do povo para conduzi-la”, disse ao se referir ao Prefeito, ocasião também em que o desejou boa sorte e colocou à Câmara à disposição do gestor.



Após a solenidade na Câmara de Vereadores, que também resultou na posse dos 21 vereadores eleitos para o período legislativo de 2021 a 2024, o prefeito se dirigiu ao paço municipal para dar posse aos secretários municipais que o auxiliarão no novo mandato e que foram anunciados na última quinta-feira (31).

“Gestão boa é o que garante o sucesso do político. Falei com os agentes políticos que o prefeito precisa entrar mais na gestão e pra isso remanejei peças e trouxe outras novas. Hoje conheço o perfil de cada um e estou apostando nesse time, e vou cobrar mais a presença de cada secretário nas ruas. Foi dentro desse perfil técnico e político de gestão, que escalei esse time. Tenho que me superar a cada momento e tive que aprender na faculdade da ‘dificuldade’ e conquistei a confiança da minha equipe para que eles façam acontecer aquilo que acredito ser o melhor para nossa cidade”, falou Elinaldo após empossar o secretariado.

Ambos os atos contaram com a presença dos secretários municipais, vereadores e da primeira-dama, Ivana Paula, que estava acompanhada da filha Ianohana Silva.