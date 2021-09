Elite empresarial marca presença em almoço de negócios do Alô Alô Bahia

Representantes do poder público, políticos, formadores de opinião, empresárias e empresários do varejo, saúde, educação, entre muitos outros seguimentos, estiveram nesta terça-feira (31) no Almoço de Negócios pós-quarentena que o Alô Alô Bahia promoveu no Restaurante Amado, na Av. Contorno. Necessário neste momento de retomada econômica, o encontro teve três grandes momentos.

O primeiro, de muita emoção, foi a homenagem que o site fez a um de seus primeiros e principais parceiros, Carlos Rodeiro, que morreu no mês passado. Acompanhando de piano, violino e violoncelo, o cantor Felipe Pezzoni, da Banda Eva, cantou “Agradecer e Abraçar” e “É d’Oxum”, duas músicas de muito significado para o joalheiro.

Na sequência, a jornalista Camila Marinho, mestre de cerimônias do evento, deu a palavra ao ex-prefeito e presidente do Democratas, ACM Neto, que traçou um panorama político e econômico dos últimos anos e falou sobre as perspectivas para os próximos semestres.

Tema também trazido de forma brilhante pelo palestrante convidado do encontro, do empresário e advogado Nelson Wilians. Fundador do maior escritório jurídico-empresarial do país e colunista da Forbes, ele destacou a necessidade de união e estabilidade de todos os setores para que o país siga um caminho de ordem e progresso, citando as palavras trazidas na bandeira brasileira.

Fotos: Elias Dantas

ACM Neto (fotos: Elias Dantas)

Nelson Wilians

Bruno Dias

Karen Nunes Gonçalves e Mariana Barreto de Magalhães

Odair Conceição e Carol Gaspar

Aurora Mendonça

Alex Cunha Guedes e Rogério Saladino

Nadja e Eduardo Valente

Érica, Larissa e Eduardo Fialho

Mário Dantas

Luiz Mendonça Filho

Francisco Catelino

Felipe Pezzoni

Itamar Musse, Thais Darzé e Marlon Gama