Elsimar Coutinho segue internado na UTI do Hospital Sírio Libanês

O médico baiano Elsimar Coutinho, 90 anos, segue internado na UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde a última quinta-feira (30). O quadro de insuficiência respiratória aguda grave continua estável. O paciente está aos cuidados do Dr Roberto Kalil, que já o acompanha há anos.



Coutinho foi hospitalizado na segunda-feira, 20 de julho, no Hospital Aliança, em Salvador, após ser diagnosticado com o novo coronavírus. A família, assim como ma legião de amigos e pacientes, segue na torcida pelo restabelecimento da sua saúde.