Elton deixa treino com dor no joelho; Flávio entra no time

A semana começou com um desfalque no time do Bahia, e não foi por nenhuma outra venda de jogador, o que aconteceu com Douglas Augusto e Paulinho. Nesta segunda-feira (1º), o volante Elton sentiu dor no joelho durante o treino realizado pela manhã, no Fazendão.

Ele deixou a atividade mais cedo e não participou do coletivo comandado por Roger Machado. Flávio ganhou a vaga no time titular, que treinou com Douglas; Nino, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Flávio e Ramires; Élber, Gilberto e Artur.

A expectativa é que o contratempo com Elton não seja nada grave e volte a treinar no turno da tarde ou na quarta-feira.

O Bahia volta a jogar no dia 10 de julho, contra o Grêmio, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre.