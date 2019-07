Em 12h chove 60% do que era esperado para todo o mês de julho

Nas últimas 12h choveu quase 60% do que era esperado para todo o mês de julho. O bairro do Alto do Peru foi o mais castigado, com 112,2 mm de chuva. Ele foi seguido por Fazenda Coutos (92 mm) e Bom Juá/ Marotinho (91 mm). A previsão é de chuvas isoladas até a quinta-feira (11).

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a média de chuvas do mês de julho é de 175 mm, mas nas últimas 12h foi registrada uma média de 100 mm. A temperatura começou o domingo em 24º C, teve um pico por volta de 10h, com 27ºC, e voltou a cair. A mais baixa foi 22º C, registrada às 14h. Os ventos chegaram a 15 km/h e as rajadas a 40 km/h.

O órgão registrou 17 ocorrências até às 20h38 deste domingo (7). Foram seis ameaças de desabamento, quatro ameaças de deslizamento, três avaliações de imóveis alagados, dois alagamentos de imóveis, uma árvore caída e um deslizamento de terra ao longo do dia.

Por conta do mau tempo, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) suspendeu a travessia Salvador – Mar Grande às 11h30, por orientação da Capitania dos Portos. As condições de navegação na Baía de Todos os Santos ficaram desfavoráveis devido, com ventos fortes e mar agitado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer nublado a encoberto com pancadas de chuva durante todo o dia e também à noite, por isso, quem pretende assistir à final da Copa América ao ar livre precisa levar a capa de chuva.

Já a segunda-feira (8) deve apresentar uma melhora. O clima será de tempo nublado a parcialmente nublado com chuva isolada, e vai persistir até a quinta-feira (11), com ventos fracos e moderados.

O temporal alagou ruas e provocou alguns transtornos. Quem precisar de ajuda por conta da chuva pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199.