Em 1º treino, Mano trabalha com reservas e foca na saída de bola

O primeiro dia de Mano Menezes no Bahia foi de muito trabalho e marcado por reuniões. Nesta sexta-feira (11), o treinador chegou cedo à Cidade Tricolor. Após conhecer as instalações do CT, ele se reuniu com a diretoria do Esquadrão. No encontro, foi feita uma análise do elenco e discutida a possibilidade de chegada de reforços.

Logo depois, Mano Menezes fez outra reunião, dessa vez com os atletas. Em um dos auditórios, treinador e comissão técnica tiveram o primeiro contato com o elenco e eles foram apresentados oficialmente. Na sequência, Mano foi para o campo e iniciou os trabalhos.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram o típico treino regenerativo na fisioterapia e academia do clube. O resto dos atletas trabalharam sob o comando da nova comissão técnica.

Em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, os atletas fizeram um trabalho com foco na posse de bola e troca de passes. Em vários momentos os auxiliares de Mano paravam a atividade para passar orientações.

No primeiro dia de trabalho, Mano aproveitou para observar alguns jogadores das categorias de base. Foram puxados para o treino o lateral direito André, o zagueiro Kauã Davi e o centroavante Gustavo Kauã, que fazem parte da equipe sub-17, e o lateral esquerdo Thales, que chegou do Grêmio para compor a equipe sub-20.

Já na segunda parte do treino, os jogadores fizeram um tático em campo reduzido, quando Mano montou duas equipes. O treinador mostrou foco na saída de bola e construção das jogadas a partir dos laterais e volantes.

Durante a atividade, Mano Menezes parou o treino em alguns momentos para corrigir o posicionamento da equipe e mostrar como queria que as jogadas fossem executadas.

Velho conhecido

Outra novidade no Bahia foi a presença do jogador Ramires. De volta após empréstimo ao Basel, da Suíça, ele se reapresentou ao tricolor na quinta-feira (10), quando passou por exames. Hoje, ele fez um trabalho na academia do clube.

Neste sábado (12), o Bahia volta aos treinos no CT Evaristo de Macedo, quando Mano Menezes poderá trabalhar com os jogadores considerados titular. Serpa nessa atividade que o novo treinador montará a equipe que vai enfrentar o Atlético-GO, no domingo (13), às 18h, no estádio de Pituaçu.