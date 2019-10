Em 2020, o trio elétrico completa 70 anos

Osmar Macêdo (1923-1997) à frente da Fobica, o primeiro trio elétrico que colocou no Carnaval de Salvador (foto/divulgação)

Além dos 35 anos da axé music, o Carnaval de 2020 terá um motivo mais que especial para ser comemorado com pompas e circunstância. Há 70 anos, os geniais Dodô e Osmar criaram o trio elétrico que revolucionou o Carnaval da Bahia e foi exportado para o Brasil e o mundo. E hoje é tocado com maestria pelos herdeiros de Osmar (Armandinho, Aroldo, André e Betinho). Portanto nada mais justo que essa brilhante ideia que começou com uma Fobica em 1950 seja reverenciada por todos os artistas.

Jau e seu baile perfumado

A segunda edição do Baile da Rosa Branca, comandado pelo cantor e compositor Jau que acontece no dia 26 de outubro, às 22h, no Pestana Convento do Carmo, vai surpreender. Nessa noite haverá uma experiência olfativa em parceria com a Avatim, que vai perfumar os ambientes com a fragrância Provence, que combina a energia leve do Verão baiano e o jeito praieiro do artista que reverencia o amor, levando bem-estar aos presentes. Promovido por Jau, Faro Fino e Diva Entretenimento, o evento tem como objetivo inspirar sensações e celebrar o amor. Contará com inúmeras intervenções artísticas e cenografia

Cantor vai promover experiência olfativa no baile da Rosa Branca de Jau (foto/Robério Braga/divulgação)

O retorno solo da Vingadora

Depois de estourar com o hit Paredão Metralhadora, no comando da Banda Vingadora, a cantora Tays Reis está de volta aos palcos, agora em carreira solo. Já está no canal Mete Som, no YouTube, o clipe da nova música de trabalho de ‘Bombardeio’ com a gravação da coreografia do hit com a FitDance. Tays não esconde a felicidade de voltar a trabalhar em parceria com a mesma equipe que fez o clipe da música que ganhou o Brasil em 2016. “Metralhadora foi um marco na minha vida. Tivemos quase 300 milhões de visualizações no clipe que fizemos juntos. Estou muito feliz de tê-los ao meu lado nesse retorno”, comemorou.



TUM-TUM-TUM*

Aquela, a primeira composição feita por Ju Moraes, é o quinto single do álbum Ju e estará em todas as plataformas digitais a partir da sexta-feira, 11 de outubro. “Foi através dessa canção que eu me entendi e senti como compositora”, comentou.

No dia 16 de novembro tem o evento Xupisko do Forte, do Bloco Xupisko. A festa será realizado no Centro de Eventos da Praia do Forte com o grupo Bailinho de Quinta e o cantor Jau. Realização da Xupisko Produções e Diva Entretenimento.

A banda Fogo Baiano completa 35 anos em 2020. E está programando eventos quando serão convidados artistas como Edson Gomes, Sine Calmon, entre outros. A banda gravou um CD (Tocando Fogo) ao vivo em comemoração a data.