Em 2021, a grande vencedora é a saúde

Cada vez mais as pessoas estão entendendo que estar saudável é fundamental. Se tem uma coisa que esses quase dois anos de pandemia de covid-19 nos ensinaram é que estar com a saúde geral em bom estado faz com que a gente enfrente melhor as enfermidades que possam aparecer e as demais adversidades do dia a dia. Uma pessoa saudável e bem-disposta aproveita o melhor que a vida tem para dar.

Pensando por esse ponto de vista e analisando o que percebi do perfil dos nossos milhares de clientes da Singular Pharma, acredito que o grande vencedor de 2021 foi a saúde. Em um ano de tantas perdas e dor, e ao mesmo tempo de esperança com a chegada das vacinas, todos percebemos que o autocuidado é fundamental. Tirar um momento do dia para fazer exercícios, se alimentar bem e não adiar aquela ida ao médico é o melhor que podemos fazer por nós mesmos.

Na Singular Pharma, onde trabalhamos com a promoção do bem-estar, longevidade saudável e prevenção de doenças, isso foi bem visível. A procura por formulações personalizadas teve um aumento de vendas de 27% em relação ao ano anterior. Os produtos mais procurados são os voltados à melhoria de desempenho físico, da atenção e da disposição, além de manipulados que ajudam a modular o intestino, auxiliam na perda de peso e no ganho de massa muscular.

Além da consciência de que é necessário buscar tratamentos individualizados, acreditamos que esse crescimento se deve também à preocupação que sempre tivemos de entregar produtos de alta qualidade aos nossos clientes. Desde o ano passado, temos investido também em soluções para tornar o acesso aos nossos produtos mais cômodo para o consumidor. Aperfeiçoamos nosso sistema de vendas on-line e delivery, para que os clientes pudessem receber seus manipulados no conforto de casa com ainda mais rapidez. Somado a isso fizemos também uma parceria com os Correios, o que nos possibilitou chegar ainda mais longe.

Em 2022, desejo que todos nós consigamos dar mais valor ao que é mais importante na vida. Vamos olhar para as nossas relações interpessoais, passar mais tempo com quem amamos, dedicar um tempo para o lazer e exercitar o autocuidado. Com certeza, essa é a receita para uma vida mais feliz, longeva e cheia de saúde. Como já diziam os antigos, prevenir é melhor do que remediar.

Edza Brasil é farmacêutica e sócia-fundadora da Singular Pharma.