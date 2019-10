Em 24 horas de greve da PM, nove mortes foram registradas

As primeiras 24 horas desde o anúncio de greve pela Aspra tiveram menos mortes em comparação às últimas três mobilizações de PMs no estado. Das 16h30 de terça-feira (8) até as 16h30 de quarta-feira (9), foram nove vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLIs), sendo cinco na terça e quatro na quarta.

Sete casos foram em Salvador, um em Camaçari e outro em Itaparica. Este ano, a média diária em Salvador e RMS tem sido de 3,9 registros por dia. Do início da greve este ano até a tarde desta quinta-feira (10), foram 18 homicídios, sendo quatro nesta quinta.

Em 2012, na greve que durou 12 dias, dez pessoas foram mortas em Salvador e Região Metropolitana nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro - as primeiras 24h após o movimento ser decretado.

No dia 2 de fevereiro daquele ano, quando o movimento ganhou maior adesão, foram 14 vítimas de CVLIs. Na greve seguinte, decretada no meio da tarde do dia 15 de abril de 2014 e encerrada no dia 17 de abril, foram 39 mortes nas primeiras 24 horas, em Salvador e RMS, sendo 29 na capital.

Os números foram coletados pelo CORREIO junto aos boletins diários de ocorrências da SSP-BA.