Em 24h, 2 mil pessoas já sacaram benefício de R$ 270 da prefeitura

Cerca de 2 mil pessoas já sacaram o benefício do Salvador por Todos, da Prefeitura de Salvador, desde que foi liberado, na segunda-feira (6). O auxílio de R$ 270 é para trabalhadores informais e individuais que fizeram cadastro e pode ser sacado em agências da Caixa e lotéricas.

A ideia é ajudar os trabalhadores neste momento de crise sanitária por conta do coronavírus, segundo a titular da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobre (Sempre), Ana Paula Mattos. O cidadão deve acessar o site (clique aqui) e usar o CPF ou NIS para verificar se tem direito a sacar a quantia.

“Serão 20 mil nesse primeiro momento. Desse total, 14 mil já estão aptos a receber. Ontem já iniciamos o processo de pagamento com os trabalhadores que tem a letra 'A' como inicial do nome. Hoje, já estamos pagando as pessoas das letras B, C e D. Seguiremos com esse escalonamento para evitar aglomeração nas agências e lotéricas. O Salvador para Todos foi criado para que as pessoas que perderam suas rendas em função dessa crise tenham o que comer", explica a secretária.

A princípio, os pagamentos estão sendo feitos para os trabalhadores informais cadastrados na Secretaria de Ordem Pública (Semop), independentemente da idade; recicladores registrados na Limpurb; guardadores da Transalvador; e taxistas e mototaxistas acima de 60 anos credenciados na Secretaria de Mobilidade (Semob). A Prefeitura ainda faz validação de dados para incluir os motoristas de aplicativos acima de 60 anos e comerciantes informais já cadastrados que não possuem NIS.

Programa

A Prefeitura destinou total de R$ 105 milhões para os 20.485 trabalhadores cadastrados pelo município. Eles receberão R$ 270, inicialmente por três meses, prorrogável por mais três, em caso de necessidade. Para evitar fila, o valor está sendo pago em lotes seguindo a ordem alfabética dos nomes dos beneficiários. O auxílio de R$ 270 equivale a duas cestas básicas e um botijão de gás.

Quem for sacar o dinheiro deve levar documento de identidade e um dos seguintes cartões: Primeiro Passo, Cartão Cidadão ou do Bolsa Família. Quem não possui nenhum destes precisa se dirigir ao atendimento de balcão em qualquer agência do banco portando o número do NIS e documento de identidade.

Para ampliar a rede de atendimento, a Caixa segue decreto municipal que permite abrir agências bancárias em centros comerciais e shoppings centers, com preferência para atender ao público do Salvador para Todos. Estão abertas as agências do Pituba Privilege, Mundo Plaza e dos shoppings Baixa dos Sapateiros, Caboatã (Imbuí) e Paralela.



Quem tem direito?

Têm direito a receber o auxílio de R$270 mensais diversas categorias de trabalhadores cadastrados na Prefeitura. Dentre elas estão a de ambulantes, guardadores de carro que deixaram de faturar com a isenção temporária das vagas de Zona Azul na cidade, baleiros, baianas de acarajé, recicladores, taxistas e mototaxistas acima de 60 anos e motoristas de aplicativo também com idade superior a 60 anos.



Veja as datas:

* Trabalhadores com nomes iniciados com a letra A: pagamento a partir da segunda (06);



* Trabalhadores com iniciais B, C ou D: a partir de terça-feira (07);



* Trabalhadores com iniciais E: a partir de quarta-feira (08);



* Trabalhadores com iniciais F, G, H ou I: a partir de quinta-feira (09);



* Trabalhadores com iniciais J: a partir do dia 13;



* Trabalhadores com iniciais K e L: a partir do dia 14;



* Trabalhadores com iniciais M: a partir do dia 15;



* Trabalhadores com iniciais N, O, P, e Q: a partir do dia 16;



* Trabalhadores com iniciais R: a partir do dia 17;



* Demais trabalhadores: a partir do dia 20.