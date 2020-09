Em 30 dias, nova Delegacia Digital registra 14 mil ocorrências

A nova Delegacia Digital da Polícia Civil da Bahia teve 14 mil registros no primeiro mês de funcionamento, que se completou no dia 20 de setembro. A maior parte dos casos foram de perdas, extravios e furtos de documentos e objetos, somando 9,7 mil casos.

Houve 260 ocorrências de crimes ligados à Lei Maria da Penha. Outras ocorrências (roubos, estelionatos, crimes virtuais, entre outros) fecharam a lista de registros, nos primeiros 30 dias, com 3,9 mil casos.

“Importante que a população use a ferramenta, ainda mais nesse momento de pandemia, onde é tão fundamental o isolamento social. No site disponibilizamos a lista do que não pode ser registrado”, destacou a titular da Delegacia Digital, Célia Miranda.

A delegada acrescentou que o acesso para ocorrência virtual pode ser realizado através do site da SSP (www.ssp.ba.gov.br), clicando no link da Delegacia Digital que fica no canto superior direito, ou pelo endereço https://www.delegaciadigital.ssp.ba.gov.br/.