Em ação, Bahia 'venderá' ingresso para semi do Brasileiro de 1988

O torcedor do Bahia vai poder reviver um momento marcante da história tricolor. No próximo sábado (25), às 14h30, o canal por assinatura 'SporTV' vai reexibir o duelo contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 1988, vencida pelo Esquadrão, por 2x1, na Fonte Nova. O clube vai aproveitar o momento para fazer uma ação e 'vender' ingressos para a partida.

A novidade foi revelada pelo presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, durante entrevista ao Bahia Notícias. De acordo com Bellintani, a transmissão da partida será uma ação do tricolor para arrecadar recursos para o programa dignidade aos ídolos, que destina 0,31% da receita do clube para ajudar ex-jogadores.

"Sábado teremos a transmissão do SporTV da semifinal entre Bahia e Fluminense do Brasileiro de 1988. Vamos vender ingressos desses jogos, o torcedor vai assistir de casa se sentindo na Fonte Nova. 30 anos depois vamos acrescentar mais torcedores aos 110 mil que compareceram na época. Esse recurso vai para o programa de dignidade aos ídolos do clube", afirmou explicou.

Bellintani não detalhou como ação vai funcionar, mas disse que o valor simbólico será de R$ 5 e quem participar ganhará vantagens e descontos nos produtos do clube. "Na quarta vamos começar a vender por R$ 5. Vamos corrigir aquele borderô de 110 mil aumentando um pouco mais com esses ingressos", brincou o presidente do Bahia.

A partida entre Bahia e Fluminense, pelo Brasileirão de 1988, registra o maior público da Fonte Nova. Mais de 110 mil pessoas acompanharam a partida. Depois de passar pelo clube carioca, o Esquadrão avançou à final e conquistou o título ao bater o Internacional.