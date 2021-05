Em ação de 30 segundos, homem invade e assalta loja na Pituba

Um estabelecimento comercial localizado na Rua Minas Gerais, no bairro da Pituba, foi assaltado na manhã desta quinta-feira (27). Ninguém ficou ferido na ação.

O furto foi realizado por um criminoso, que entrou armado no local e surpreendeu uma atendente que estava na recepção. Com uma sacola em mãos, ele pegou o notebook e o celular da mulher e sugiu rapidamente. A ação durou cerca de 30 segundos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 13ª Companhia Independente da PM (CIPM/Pituba) foram ao local e colheram informações como as características do suspeito. Os policiais militares realizaram rondas na região, mas o homem não foi encontrado.

A vítima foi orientada a registrar o fato na 16ª Delegacia (Pituba).