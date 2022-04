Em alta, Bahia estreia na Copa do Brasil contra o Azuriz-PR

Depois de largar bem na Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia vai mudar as atenções para outra competição nacional. Nesta terça-feira (19), o Esquadrão recebe o Azuriz, a partir das 19h30, na Fonte Nova, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O duelo diante do time paranaense marca a estreia tricolor no torneio. Por ter sido o campeão da Copa do Nordeste do ano passado, o Bahia ganhou o direito de pular as duas primeiras fases e só entra na competição no terceiro mata-mata.

Diante do seu torcedor, o objetivo é claro: vencer e deixar a vaga para as oitavas de final encaminhada. O jogo de volta ainda não teve a data definida pela CBF (em princípio será no dia 11 ou 12 de maio). O local também está em aberto, pois o estádio Os Pioneiros, na cidade de Pato Branco, onde o Azuriz manda os seus duelos, possui capacidade inferior a 10 mil pessoas e não se enquadra na exigência da Copa do Brasil para essa fase da disputa.

A equipe do treinador Guto Ferreira vive um momento de recuperação na temporada. Já são cinco triunfos seguidos, sobre Jacuipense (4x1), Vitória da Conquista (3x0), Sergipe (3x1), Cruzeiro (2x0) e Náutico (1x0).

Apesar do favoritismo, o Bahia precisa ficar atento ao adversário. O Azulão, como é conhecido, vem fazendo história na Copa do Brasil. Em sua primeira participação, o time, que foi fundado em 2017, deixou para trás Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol. Este último, por sinal, havia eliminado o Grêmio na primeira fase.

Do atual elenco do Bahia, o volante Rezende conhece bem o rival. Ele atuou pelo Azuriz entre 2020 e 2021 e prega que o time precisa tomar cuidado para não ser surpreendido.

“De quando joguei lá, acho que mais de 80% do elenco ainda é o mesmo. São bons jogadores, temos que ficar atentos, ter cuidado no jogo. Mas se a gente mantiver o equilíbrio, como fizemos nessas duas últimas partidas, vamos sair com o resultado”, analisa o jogador.

O Azuriz é o quinto time paranaense no caminho do Bahia na Copa do Brasil, na história. O confronto que mais se repetiu foi com o Coritiba, quatro vezes. Entre os mais tradicionais, o Esquadrão enfrentou também Athletico-PR em duas oportunidades e Paraná em uma. Em 2019, passou com facilidade pelo Londrina: goleada por 4x0 na Fonte Nova e derrota por 2x1 no Estádio do Café. Ao todo, de oito confrontos com paranaenses, o Bahia foi eliminado em seis. Além do Londrina, só teve êxito contra o Coritiba em 1999.

DÚVIDA NO ATAQUE

O técnico Guto Ferreira ganhou um reforço importante para montar o time que estreia no torneio nacional. Recuperado da dor muscular, o atacante Matheus Davó treinou normalmente e está à disposição. Davó é cotado para começar entre os titulares na vaga de Vitor Jacaré, que foi improvisado na função na vitória sobre o Náutico, pela Série B. Nesse caso, Davó atuaria como homem de referência do ataque.

Rodallega segue fora. Artilheiro do time na temporada com 12 gols, o colombiano trata um estiramento muscular na coxa direita.

Além do camisa 9, Guto Ferreira não poderá utilizar o zagueiro Didi, o volante Emerson Santos e o atacante Rildo, que já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes e estão impedidos de entrar em campo. Por outro lado, o meia Warley, o zagueiro Zé Vitor e o volante Lucas Falcão estão à disposição e podem ser relacionados pela primeira vez.

Do outro lado, o técnico Fabiano Daitx perdeu o atacante José Hugo, um dos destaques do Azuriz durante o estadual. Ele foi emprestado ao Coritiba. No entanto, o time paranaense ganhou os reforços do atacante Edson e do volante Tharlis.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Rezende e Daniel; Raí, Vitor Jacaré (Matheus Davó) e Marco Antônio. Técnico: Guto Ferreira.

Azuriz-PR: Caio, Igor Bosel, Salazar, Vinícius Guarapuava e Jamerson; Natan, Wenderson e Fabrício Oya; Lucas Vieira, Rone e Berguinho. Técnico: Fabiano Daitx