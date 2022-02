Em aniversário de 33 anos, Marco Pigossi ganha surpresa do namorado na cama

Comemorando o aniversário de 33 anos nesta terça-feira (1°), Marco Pigossi ganhou uma surpresa do namorado na cama. O ator, que recentemente assumiu seu relacionamento homossexual com o cineasta Marco Calvani, acordou com flores e uma torta com velas em comemoração a data.

Pigossi registrou o momento com fotos e publicou nas redes sociais. Logo, vários amigos famosos deixaram comentários na publicação. "Um mundo de amor e possibilidades pra você", disse Fernanda Paes Leme. "Parabéns, que continue sempre voando! Você merece, meu amigo do coração", escreveu Isis Valverde. "Feliz aniversário, amigo querido", desejou Fernando Grostein.

Pigossi e Calvani assumiram o namoro no final de novembro do ano passado, ao postarem um clique de mãos dadas na praia em suas redes sociais. Marco Pigossi viveu oito anos com um ex-namorado antes de finalmente ter coragem de assumir sua orientação sexual. Atualmente namorando o cineasta italiano Marco Calvani há um ano e meio, ele conta que o namorado avisou que ia postar os dois juntos no Instagram e ele aceitou, mas começou a sentir apreensão e frio na barriga. "Recebi mais parabéns do que no dia do meu aniversário", diz.

Os dois receberam muitas mensagens de apoio e o ator fez questão de agradecer. "Em relação às últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito. Que a discussão se faça cada vez mais presente e mais natural. Que o amor seja cada vez mais forte. Afinal, sabemos que o ódio vem do medo. Medo do diferente e do novo. Que não tenhamos mais medo de existir! Um beijo a todos", postou o ator na ocasião.