Em aparente surto, PM fica nu e efetua disparos em Feira de Santana

Um policial militar teve um aparente surto na manhã deste domingo (3) no Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana, na Bahia. O homem ficou completamente pelado e começou a atirar em direção ao chão e agredir populares na Rua Itambé.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia confirma que Juraci Amaral de Souza é integrante do quadro da corporação. Outros PMs precisaram ir ao local para conter Juraci, que foi levado ao Hospital Especializado Lopes Rodrigues pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu).

Em entrevista ao portal Acorda Cidade, de Feira de Santana, um morador das redondezas disse que o fato surpreendeu a vizinhança.

“Eu conheço ele desde de quando ele era garoto. Inclusive o filho dele joga bola aqui na rua. É um vizinho gente boa e isso que eu saiba nunca aconteceu antes. Ele tem um comportamento bom com a vizinhança. Passou em frente a minha casa dizendo: 'Oh meu Deus o que está acontecendo comigo'. Ele se dá bem com todo mundo aqui e eu soube pelo filho dele que na semana passada ele se converteu ao evangelho”, contou ao portal de Feira de Santana.