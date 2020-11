Em Atibaia, Bahia volta aos treinos de olho no Bragantino

Sem tempo para perder, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para a partida contra o Red Bull Bragantino, nesta sexta-feira (20), às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Depois de vencer o Coritiba por 2x1, no estádio Couto Pereira, a delegação seguiu para São Paulo. A preparação para o duelo contra o Massa Bruta será feita na Cidade de Atibaia.

Nesta quarta-feira (18), os jogadores iniciaram o dia com um treino físico na academia do Hotel. Logo depois, eles foram para o campo e realizaram um treino técnico. As novidades ficaram por conta das presenças de Elias, Juninho Capixaba Elton e Matheus Teixeira, que se juntaram ao elenco.

Quem atuou menos de 45 minutos contra o Coritiba aproveitou ainda para aprimorar as finalizações.

Para o duelo contra o Bragantino, Mano Menezes não poderá contar com o meia Daniel e o volante Ronaldo. Eles estão suspensos pelo terceiro amarelo.

Com 28 pontos, o Bahia é nono colocado da Série A. Já o Bragantino está na 15ª colocação, com 23 pontos.