Em áudio do VAR, árbitro explica pênalti não marcado para Bahia contra São Paulo

Pela segunda rodada seguida do Brasileirão, o Bahia deixou o campo na bronca com a arbitragem. Na vitória sobre o São Paulo, por 1x0, o árbitro Sávio Pereira Sampaio não marcou um possível pênalti do zagueiro Miranda sobre o lateral Juninho Capixaba, mesmo tendo sido chamado pelo VAR para revisar o lance.

Nesta segunda-feira (8), a CBF divulgou o áudio da conversa entre Sávio e a cabine do árbitro de vídeo. Wagner Reway, que comandava o VAR, entendeu que houve um pisão do zagueiro do São Paulo no jogador do Bahia e solicitou a revisão.

Confira o diálogo:

- Sávio, recomendo a revisão para possível penal. Na passada o jogador do São Paulo pisa", diz Wagner Reway.

- Ponto de contato ok, agora solta em velocidade normal, reponde Sávio durante análise no monitor.

- Houve movimento normal, o jogador não tinha como evitar esse contato, entendeu? Segue a decisão de campo, continua ele.

- Contato natural de campo, eu não vejo impacto, o jogador não tinha outra posição para pôr o pé, continua Sávio Pereira Sampaio.

OUÇA E VEJA A CONVERSA ENTRE O VAR E O ÁRBITRO DE CAMPO

Essa é a segunda vez que a CBF divulga os áudios de uma revisão do VAR em jogo envolvendo o Bahia. Na partida contra o Juventude, em Caxias do Sul, o Esquadrão reclamou de um toque de mão do zagueiro que seria pênalti. O lance também foi revisado, mas a penalidade não foi marcada.

Nos dois casos, o Bahia prometeu entrar com representação na CBF contra os árbitros das partidas.