Em áudio imitando Bolsonaro, Adnet pede para caminhoneiros dançarem 'Macarena'

Uma brincadeira do ator Marcelo Adnet virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais, nesta quinta-feira (9), após a publicação de um áudio em que ele imita o presidente Jair Bolsonaro. Na gravação, compartilhada no Twitter, o humorista pede aos caminhoneiros bolsonaristas que não interrompam a paralisação e que dancem a “Macarena”.

A 'zoação' é inspirada na confusão dos manifestantes que não acreditaram na veracidade de um áudio original do presidente pedindo para os caminhoneiros encerrarem os bloqueios nas estradas - foram 33 manifestações nas rodovias federais.

“Olá pessoal, todo mundo aí. Gostaria até de pedir que encaminhe esse áudio a todos os caminhoneiros que tão aliados com a gente nessa questão. Venho acompanhando nas redes sociais toda a repercussão e o que eu tenho a dizer que o áudio que circulou é falso, tá ok pessoal? E esse sim é o verdadeiro para vocês permanecerem aí e começarem a dançar Macarena agora 3h15 da manhã e não pararem mais, quero ver ninguém na boleia hein! Todos pra fora dos caminhões aí dançando a Macarena até aquele outro lá pedir pra sair tá ok? Selva”, conclama Adnet.

A dúvida sobre a veracidade do áudio de Bolsonaro, divulgado na véspera, obrigou o próprio presidente e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a atestarem a veracidade do material. Com o pedido de desmobilização, que levou em consideração os impactos econômicos num momento de crise, a categoria finalizou a maioria dos bloqueios.

Ouça a gravação de Adnet, que viralizou.