Em áudio vazado, Antônia Fontenelle critica Otaviano e Flávia Alessandra

A apresentadora Antônia Fontenelle teve um áudio vazado em que critia o primeiro episódio do programa de Otaviano Costa no Youtube, afirmando que é "de dar dó" o resultado. O vídeo de Otaviano foi ao ar no último dia 11. Depois que a mensagem vazou, Antônia usou o Instagram para falar do assunto.

"Atenção, Brasil! Cuidado com os áudios em grupos. Se eu soubesse que iriam vazar eu teria falado sério, mantendo a mesma opinião, obviamente", escreveu Antônia, como legenda para uma foto em que aparece com o dedo na frente da boca, pedindo silêncio.

Ela negou que tenha raiva de Otaviano, que é casado com Flávia Alessandra. "Não tenho raiva de ninguém, pelo contrário, raiva mesmo é o que está escrito contra mim num processo de milhões de folhas, maldade sem fim. E vocês acham que aceitaram o resultado? NÃO, a briga continua. Não vai dar em nada mas continua.", escreveu ela, que também tem um canal no Youtube. "Vejam o lado bom da coisa, o vídeo do rapaz está bombando", ironizou.

Esse ano, Antônia ganhou uma disputa judicial contra Giulia Costa, filha de Marcos Paulo, seu marido, com Flávia. Mariana, outra filha do diretor, com Renata Sorrah, também fazia parte do processo. A apresentadora pedia parte da herança do marido.

No primeiro episódio divulgado por Otaviano, ele aparece justamente com a esposa conversando sobre o relacionamento dos dois. "Que vídeo bosta, coitado! Meu Deus! O primeiro vídeo do canal do homem é de dar dó. Sem pé nem cabeça. Que vídeo chato. Que Flávia Alessandra chata, forçada... E eles falam deles. Argh!", critica Antônia no áudio.

Veja: