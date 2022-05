Em Banzaê, ACM Neto diz que é preciso olhar com atenção para os povos indígenas

O pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) afirmou neste sábado (7) que é preciso olhar com atenção para os povos indígenas. Em Banzaê, onde cumpre agenda, Neto se comprometeu a dar melhores condições a estas pessoas, caso seja eleito.

"Hoje, em Banzaê, falei sobre a necessidade de olharmos com atenção pros povos indígenas, sobretudo na Bahia, onde o Brasil começou. Se eu for governador, vamos dar melhores condições de vida a essas pessoas e lutar pra que elas possam manter as suas tradições vivas e valorizadas", afirmou.

Ele visitou diversos municípios na sexta-feira (6) (Foto: divulgação)

Além de Banzaê, a agenda de Neto neste sábado na região ainda contou com visitas aos municípios de Araci, pela manhã, e Ribeira do Pombal, à noite. Nesta sexta-feira (6), foram cinco cidades: Itapicuru, Olindina, Nova Soure, Cipó e Ribeira do Amparo.

Neste final de semana Neto completou 100 cidades visitadas desde o início do movimento Pela Bahia. Também participaram diversas lideranças políticas locais e estaduais, entre eles o deputado federal Cacá Leão (PP), pré-candidato ao Senado.

Neto se comprometeu a lutar por melhores condições para a população indígena (Foto: divulgação)

Pela manhã, em Araci, onde participou de dois eventos, ACM Neto afirmou que fez graduação em política durante os três mandatos como deputado federal e pós-graduação em gestão pública, nos oito anos como prefeito de Salvador.

“Com isso, quero dizer que me preparei a vida toda para ocupar o cargo de governador. Se Deus e os baianos quiserem, vou fazer o melhor governo de todo o país. E vocês podem anotar: caso seja eleito, vou colocar a educação da Bahia entre as melhores do Brasil. Por outro lado, comigo no governo, a Bahia será um dos estados mais seguros do país. O que o PT não fez em 16 anos, eu vou fazer, podem ter certeza”.