Em bate-papo inédito, evento no Shopping da Bahia reúne mulheres líderes em negócios

O Shopping da Bahia vai sediar nesta terça-feira (09) a primeira edição do Business Women Relationship (BWR), evento que vai fomentar uma discussão sobre negócios e empresas sob gestão feminina e é realizado pela Associação dos Lojistas do Shopping da Bahia (ALSCIB).

Estarão reunidas mulheres líderes de negócios e da própria carreira, com expressão nacional e local, a partir das 9h30, na sala de cinema do shopping.

Entre as convidadas estão Renata Magalhães, diretora do CORREIO; Major Denice, superintendente de Prevenção à Violência da Secretaria de Segurança Pública; Daniela Lacerda, CEO da rede Corujão 24h; Márcia Teixeira, promotora de Justiça; Bruna Martins, do Mignon Restaurante; Perla Lemos, sócia da Fiolaser; e Lili Bião, da Salvador FM.

O evento, que é exclusivo para convidadas, terá mediação de Kaline Rabelo, empresária proprietária do Restaurante Paris 6 e da Cia Marítima do Shopping da Bahia.