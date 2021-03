Em boa fase, Rossi mira clássico Ba-Vi: 'Confiança lá em cima'

A goleada por 7x1 sobre o Campinense, na última terça-feira (9), pela Copa do Brasil, deixou o clima bem tranquilo no CT Evaristo de Macedo, mas o tricolor virou a chave e agora só pensa no clássico contra o rival Vitória.

Neste sábado (13), as duas equipes fazem o primeiro confronto do ano. A partida será disputada no Barradão, às 16h, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Motivação extra para o atacante Rossi.

Decisivo no tricolor nos últimos jogos, o atacante não esconde a ansiedade pelo duelo e garante que o tricolor está pronto para surpreender o rival dentro do Barradão.

"Eu gosto muito clássico, como sou um jogador muito pilhado gosto de jogos difíceis. Clássico é momento de frio na barriga, muita responsabilidade. Todo jogador pensa em jogar clássico, em vencer, e comigo não é diferente. O grupo está muito concentrado e só pensa em chegar no sábado e vencer", disse.

A confiança de Rossi tem explicação. Depois de um início ruim pelo tricolor, o jogador conseguiu dar volta por cima. Foram seis gols nos últimos cinco jogos. Por isso, ele afirma que o torcedor pode esperar a mesma entrega diante do Leão.

"Pode esperar o que o torcedor costuma ver, entrega, ajudando a equipe dentro e fora de campo. Espero estar marcando gols, como vem sendo nos últimos jogos, papai do céu tem me abençoado com oportunidades e eu tenho concluído em gol", disse o camisa 7, antes de concluir:

"A confiança vai lá em cima depois de marcar três gols em uma única partida. A gente espera chegar no sábado e fazer um grande jogo, temos certeza de que Dado vai arrumar a melhor estratégia para a gente conquistar o resultado positivo. O time está concentrado, tanto que a gente já concentra hoje, dois dias antes. O Staff todo do Bahia só pensa em vencer".

De olho no Ba-Vi, o elenco do Bahia voltou aos treinos nesta quinta-feira (11), e iniciou os preparativos para a partida. O técnico Dado Cavalcanti ganhou o reforço do volante Pablo, de 21 anos, que foi contratado do Vila Nova. Regularizado, ele pode estrear no Barradão.