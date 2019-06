Em breve, o novo HB20

Estive essa semana na Coreia do Sul para conhecer as atualizações que a Hyundai fez no HB20, modelo que chegará ao mercado brasileiro no último trimestre. As três configurações (hatch, cross e sedã) ganharam 3 cm na distância entre-eixos, que ficou com 2,53 metros, e os veículos ganharam novos pontos de solda e maior emprego de aços de ultrarresistência. O HB20S teve seu porta-malas ampliado em 25 litros e vai levar 475 litros. O hatch vai continuar com 300 l. O interior foi completamente reestilizado, ganhando novos bancos, quadro de instrumentos com uma tela digital maior e uma central multimídia de oito polegadas. Todas as versões vão contar com assistência elétrica para a direção e com motorização de 1 litro. A opção aspirada vai render 80 cv de potência e o turbo 120 cv. Na próxima edição, vou detalhar as impressões ao dirigir.

(Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)

TOPO DE LINHA

A versão Touring retorna na linha 2020 para completar a família HR-V, composta pelos modelos LX, EX e EXL. A grande novidade é a estreia do motor 1.5 turbo, que já equipava o Civic. Este propulsor entrega 173 cv a 5.500 rpm, com o torque linear de 22,4 kgfm entre 1.700 rpm a 5.500 rpm. Além disso, o HR-V Touring tem equipamentos inéditos, como partida por botão e teto solar panorâmico. O preço ficou alto: R$ 139.900, ou R$ 28 mil a mais que a versão EXL, que manteve o motor 1.8 como as configurações EX e LX. O HR-V LX custa R$ 94.400 e o EX R$ 101.700.

(Foto: Divulgação)

RAPIDEZ DE SÉRIE

O Renault Mégane R.S. Trophy-R, que utiliza motor 1.8 turbo que rende 300 cv de potência, estabeleceu um novo recorde oficial absoluto e um tempo de referência para um veículo compacto de série no anel norte (Nordschleife) do Circuito de Nürburgring. O esportivo francês percorreu os 20,6 quilômetros em 7’40’’100. O recordista anterior desta categoria no autódromo alemão era o Honda Type R, que cumpriu a volta completa em 7’43’’800. O motor 2 litros do Honda entrega 310 cv de potência.

(Foto: Divulgação)

BALANÇO DE MAIO

As vendas de automóveis e comerciais leves registraram crescimento de 5,81% em maio, na comparação com abril, somando 234.173 veículos emplacados, contra 221.308 em abril de 2019. Se comparado com maio do ano passado, quando o mercado somou 194.889 unidades, o resultado aponta aumento de 20,16%. No acumulado dos cinco meses, esses segmentos cresceram 11,1%, com o total de 1.035.481 unidades neste ano, contra 932.024 no mesmo período de 2018.

MODELOS MAIS VENDIDOS

Em maio, o Chevrolet Onix repetiu o ótimo resultado de vendas e teve 22.279 unidades emplacadas. O volume do hatch da Chevrolet superou a soma do Hyundai HB20 (10.111) e Ford Ka (9.484), respectivamente segundo e terceiro colocados. A quarta posição ficou com o Renault Kwid (8.661) e a quinta com o Volkswagen Gol (8.317). Da sexta à décima posição ficaram: Chevrolet Prisma (7.509), Fiat Strada (7.136), VW Polo (6.199), Fiat Toro (5.853) e Jeep Renegade (5.754).

MÁQUINAS NO CINEMA

A lendária disputa entre a Ford e a Ferrari nas 24 Horas de Le Mans está sendo transformada em filme, com estreia prevista para o fim do ano. Dirigido por James Mangold, de Johnny & June, o longa é estrelado por Christian Bale, que fará Ken Miles, e Matt Damon, que viverá Carroll Shelby.