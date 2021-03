Em busca de recuperação, Bahia enfrenta o Conquista fora de casa

Depois de duas derrotas em três partidas disputadas pelo Campeonato Baiano, o Bahia busca reabilitação. A chance de se recuperar no estadual será neste domingo (7), quando visita o Vitória da Conquista, às 16h, no estádio Lomanto Júnior, na cidade dos donos da casa.

Entre os jogadores do elenco tricolor, o sinal de alerta está ligado. Com apenas três pontos, o Esquadrão saiu da zona de classificação para a segunda fase e precisa voltar a vencer para não ficar para trás e se complicar na disputa pelo tetracampeonato.

Com o técnico Cláudio Prates isolado após apresentar sintomas da covid-19, o time continuará sendo comandado pelo auxiliar Hamilton Mendes e tem pelo menos uma mudança certa. Titular nos últimos dois jogos, o goleiro Matheus Teixeira foi promovido novamente para a equipe principal. Com isso, Leandro volta a ser o dono da camisa 1.

Outro que deve voltar ao time é meia Caio Mello. Autor de um golaço na vitória sobre o Doce Mel, ele também ficou fora dos últimos confrontos após apresentar quadro de gripe. No entanto, o jogador treinou normalmente e não deve ser problema para a partida.

Enquanto isso, o lateral esquerdo Mayk, o volante Raniele e o atacante Ronaldo estão no departamento médico e dificilmente terão condições de enfrentar o Bode. Assim, Felipinho deve seguir na lateral. No meio-campo, a disputa está entre Caio Mello e Leozídio, jogador contratado do Barcelona de Ilhéus que foi titular nos dois últimos compromissos.

Apesar dos resultados ruins apresentados no estadual, Hamilton Mendes diz que o Bahia tem feito bons jogos e que precisa acertar detalhes para emendar uma boa sequência no torneio. Vale lembrar que o Baianão é jogado em tiro curto e após a partida contra o Vitória da Conquista, a equipe terá só mais cinco para tentar a classificação. Os quatro primeiros colocados avançam para a fase semifinal. Hoje o tricolor está na quinta colocação.

“A gente vem tendo bons jogos desde a primeira partida. Fizemos um bom jogo contra a Juazeirense (1x2), mas pegamos uma equipe experiente. Saímos com esse mesmo time na Copa do Nordeste e fizemos um excelente jogo contra o Salgueiro (3x2). O Unirb soube aproveitar a única chance que teve e fez o gol. Nós tivemos muitas chances e não fizemos o gol”, disse Hamilton após a derrota de 1x0.

O Esquadrão deve entrar em campo com: Leandro, Renan Guedes, Ignácio, Everson e Felipinho; Caio Mello, Bruno Camilo e Jeremias; Daniel Penha, Marcelo e Chrystian.

Do outro lado, o Bahia vai encarar um adversário que também luta contra a oscilação. Depois de estrear com derrota de 1x0 para o Fluminense, em Feira de Santana, o Bode venceu o Doce Mel em casa pelo mesmo placar.

O time do interior fez apenas duas partidas do Baianão porque o jogo contra o Vitória, pela segunda rodada, foi adiado devido a um surto de covid-19 na equipe alviverde e ainda não tem data para acontecer.