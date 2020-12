Em busca de vaga na semi da Sul-Americana, Bahia recebe o Defensa

O Bahia dá nesta quarta-feira (9) o primeiro passo em busca de um capítulo inédito em sua história. A partir de 19h15, o Esquadrão recebe o argentino Defensa y Justicia na Arena Fonte Nova, na partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A missão é garantir um bom resultado nesses primeiros 90 minutos e ir para o jogo de volta - dia 16, no mesmo horário - em vantagem.

Vencer como mandante, aliás, virou especialidade do tricolor no torneio. Na primeira fase, bateu o Nacional do Paraguai por 3x0. Na segunda, goleou os peruanos do Melgar por 4x0. Nas oitavas, o placar de 1x0 sobre o Unión Santa Fe não foi tão expressivo, mas se provou essencial para conquistar a vaga nas quartas. Com o triunfo, o time avançou com o 0x0 no duelo de volta.

Ganhar do Defensa na Fonte Nova sem sofrer gol, como fez com todos os adversários até aqui, seria um cenário perfeito para o time treinado por Mano Menezes, já que o gol marcado como visitante é critério de desempate na Copa Sul-Americana. E aumentaria a confiança para garantir vaga na semifinal, estágio que nunca foi alcançado pelo Bahia em uma competição internacional. O ápice foi parar nas quartas da Copa Libertadores de 1989 e da própria Sul-Americana de 2018.

Mano, porém, lembra que é preciso ter maturidade para saber o que fazer caso seja vazado. Ele afirma que o Defensa y Justicia promete ser mais difícil do que foi o conterrâneo Unión. O clube conquistou a vaga nas quartas depois de empatar por 1x1 com o Vasco na Argentina e, na volta, derrotar os cariocas em São Januário por 1x0. Na fase anterior, contra o Sportivo Luqueño, também venceu no Paraguai (2x1) e depois empatou em casa (1x1).

“O mais importante é sair com o triunfo sem sofrer gol. Esse é o ideal. Mas veja a diferença do adversário que vamos enfrentar: empatou em casa e veio buscar o resultado fora. Tudo é possível em jogos como esses”, analisou Mano.

“Vamos buscar ter a maturidade que tivemos diante do Unión Santa Fe. Jogo na nossa casa foi muito difícil. A equipe, em determinados momentos, teve que defender mais do que queríamos. Em outros momentos, agrediu mais. Quando fizemos as alterações, o time foi mais agudo, fez o gol e soube administrar, mesmo com o grau de dificuldade grande que foi jogar fora. Temos que buscar esse triunfo sem sofrer gol, para isso que vamos trabalhar. Mas sem aquele fantasma. Podemos sofrer um gol, mas o mundo não pode acabar”, comentou.

O Defensa não vive um bom momento no futebol argentino. No domingo, foi eliminado da Copa Diego Maradona - a reformulada primeira divisão nacional neste ano de pandemia - após quatro derrotas e dois empates em seis jogos.

O técnico tricolor prega cuidado com isso e pede que não seja comparado o cenário que o rival vive em seu país com a Copa Sul-Americana.

“Sempre é difícil comparar competições diferentes, não dá para fazer isso. O Racing estava com dificuldade no Campeonato Argentino e acaba de eliminar [o Flamengo,] o melhor time brasileiro, campeão da Libertadores. Não existe isso, cada jogo é sua história. O Defensa acaba de eliminar o Vasco, chegou às quartas de final assim como nós e tem seus méritos. É um time que tem qualidade de jogo, diferente do adversário que enfrentamos e eliminamos nas oitavas. É um time que joga mais, tem jogadores com qualificação técnica para propor o jogo. Em determinados momentos vamos propor e em determinados momentos vamos nos defender, nos posicionar bem e saber entender cada momento do jogo”.

O Defensa entrou na Sul-Americana na segunda fase, após ficar em terceiro lugar no Grupo G da atual Libertadores. Por isso só enfrentou dois adversários até aqui na competição.

Bahia reforçado

O elenco tricolor ganhou o reforço de quatro jogadores recuperados de covid-19: o goleiro Mateus Claus, os laterais Zeca e Juninho Capixaba e o volante Ronaldo. Do quarteto, pelo menos um inicia entre os titulares. Capixaba deve recuperar o posto que vem sendo ocupado por Matheus Bahia. Já Ronaldo pode ser escolhido como o substituto de Gregore, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.