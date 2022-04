Em busca do acesso, Vitória estreia na Série C diante do Remo

Depois de 16 anos, o Vitória vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (9), a partir das 17h (Band, DAZN e Tik Tok), o rubro-negro inicia a caminhada para voltar à segunda divisão diante do Remo, no estádio Baenão, em Belém. A ideia é repetir a campanha da temporada 2006, quando o Leão, então comandado por Mauro Fernandes, conseguiu o acesso de forma tranquila.

O cenário, dessa vez, é bem diferente. Naquele ano, o terceiro escalação era o último do futebol nacional, afinal, a Série D só foi criada em 2009. Contava com 64 participantes, diferente dos 20 atuais. O regulamento também mudou. Agora, os times se enfrentam em turno único, com os oito primeiros avançando para a segunda fase. Serão dois grupos com quatro equipes nesta etapa, com as duas primeiras de cada chave subindo para a Série B.

O time rubro-negro vai precisar driblar um início turbulento de temporada. No Campeonato Baiano, o Leão foi o quinto colocado entre os 10 participantes e ficou de fora das semifinais pelo quarto ano seguido, evidenciando ainda mais a crise fora de campo. Nos dias de hoje, por sinal, o clube é comandado interinamente pelo presidente em exercício Fábio Mota.

Com as dificuldades financeiras, o dirigente apostou num velho conhecido da torcida para treinar a equipe. O experiente Geninho, 73 anos, está na quinta passagem pela Toca e substituiu Dado Cavalcanti, demitido em março, após o fracasso no Baianão.

O professor acredita que o Leão poderá corresponder a partir de agora. “É um time com cara nova, com metodologia de trabalho nova, uma nova maneira de jogar. Hoje é uma equipe mais solta, mais confiante. Espero que seja um Vitória bastante diferente daquele que jogou o Campeonato Baiano”, afirmou.

Reforços

Para tentar mudar o patamar do time, o Vitória fez oito contratações. O único apto a entrar em campo, como já adiantou Geninho, é o zagueiro Rafael Ribeiro, ex-Náutico. Ficam de fora os laterais Guilherme Lazaroni (ex-Novorizontino) e Daniel Bolt (ex-Athletico-PR), o zagueiro colombiano Héctor Urrego (ex-Jaguares-COL), e os meio-campistas Gustavo Blanco (ex-Londrina) e Léo Gomes (ex-São Bernardo). Dionísio e Miller (Atlético de Alagoinhas) só chegarão após o estadual.

O colombiano Santiago Tréllez, um dos reforços mais importantes do elenco em 2022, não atuou no Baiano, mas reestrou pela equipe no triunfo de 2x0 sobre o Glória-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na primeira passagem dele pela Toca, em 2017, o Vitória disputava a Série A do Brasileirão. Naquele campeonato, o atacante fez 23 partidas, todas como titular, e marcou 10 gols.

Outra peça importante, por sua vez, não estará em campo. O meia Jadson, 38 anos, sentiu dores na região lombar durante a semana e foi vetado pelo departamento médico. Apesar de ainda não ter conseguido encantar os torcedores, o camisa 10 esteve em campo em todos os 11 jogos do time na temporada, sendo 10 deles como titular. Marcou dois gols, ambos de pênalti.

Depois de encarar o atual campeão paraense, o Vitória terá uma semana de preparação para o embate seguinte, no próximo sábado, às 20h30, perante o Floresta-CE, no Barradão. Na Série C, o Leão vai encontrar outros times pouco conhecidos como São José-RS, Ypiranga de Erechim, Aparecidense-GO e Manaus.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes; Alemão, João Pedro, Eduardo, Alan Pedro e Salomão; Tréllez e Roberto.