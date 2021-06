Em busca do primeiro triunfo fora na Série A, Bahia pega o Bragantino

A caminhada do Bahia no Brasileirão está apenas no início, mas o tricolor não pode se dar ao luxo de relaxar, já que neste sábado (5) tem compromisso importante. Enfrenta o Red Bull Bragantino a partir das 21h, no estádio Nabi Abi Chedid, na cidade de Bragança Paulista.

A partida é válida pela segunda rodada e coloca frente a frente líder e vice-líder do torneio. Tudo bem que outros cinco clubes também venceram na estreia e somam os mesmos três pontos, mas Bahia e Bragantino estão igualados em praticamente todos os critérios. A vantagem do time paulista na ponta da tabela se deve ao número menor de cartões recebidos.

As semelhanças param por aí. Se depois de vencer o Santos pela primeira rodada o Bahia emplacou uma segunda vitória ao bater o Vila Nova, por 1x0, pela Copa do Brasil, o Bragantino não teve o mesmo desempenho e perderam para o Fluminense, por 2x0, pela mesma competição.

É nesse cenário positivo que o Bahia espera tirar vantagem para voltar a Salvador com os três pontos. Na análise do lateral esquerdo Matheus Bahia, a solidez defensiva apresentada nos últimos jogos pode ser o caminho para alcançar o objetivo.

“Acho que o nível de concentração que a gente está é o que a gente tem que manter. Porque é isso que está sendo essencial para a gente tomar o mínimo possível de gols. É manter a concentração que a gente vai continuar neste tabu”, disse ele.

O tricolor que entra em campo neste sábado vai ter um time um pouco diferente do que vem atuando em boa parte da temporada. O técnico Dado Cavalcanti será obrigado a mexer, já que tem pelo menos quatro desfalques certos. Suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa da confusão na final da Copa do Nordeste, Nino Paraíba, Juninho e Daniel estão fora da partida.

Outro que ficou em Salvador foi o atacante Thonny Anderson. Atual substituto imediato de Gilberto, ele está no clube baiano emprestado pelo Bragantino e uma cláusula contratual o impede de jogar. Por outro lado, Gilberto treinou normalmente nos últimos dias e não deve ser problema. O camisa 9 chegou a ter a presença no duelo colocada em dúvida por Dado Cavalcanti por causa de desgaste muscular.

Com um leque menor de opções, Dado recorreu ao time de transição para reforçar o plantel. O volante Pablo foi relacionado para o confronto. O meio-campo, aliás, é o ponto de dúvida para o treinador. Matheus Galdezani, Jonas, Lucas Araújo e Edson disputam a vaga de Daniel. Na defesa, Renan Guedes segue na lateral direita, enquanto Luiz Otávio herda o posto de Juninho.

Do outro lado o Bragantino também tem desfalques importantes, já que o goleiro Cleiton e o meia Claudinho foram convocados à seleção brasileira olímpica. Sem o camisa 10, o Massa Bruta não terá o seu principal jogador. Contra o Fluminense, Helinho foi escalado na função, mas não empolgou o técnico Maurício Barbieri. Para piorar, o atacante sofreu uma entorse e está vetado.

Tabu para quebrar

Além dos três pontos, o confronto com o Red Bull Bragantino se apresenta ao Bahia como a chance de quebrar um incômodo jejum. O tricolor nunca venceu o time paulista fora de casa. Em 14 confrontos foram oito derrotas e seis empates.

No ano passado, quando travava luta contra o rebaixamento, o Bahia foi presa fácil e acabou goleado por 4x0, pelo segundo do Brasileirão. Uma lembrança que os tricolores querem esquecer.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Mateus Claus, Renan Guedes, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Matheus Galdezani e Thaciano; Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti.

Red Bull Bragantino: Julio Cesar, Aderlan, Natan, Léo Ortíz e Luan Cândido; Jadsom Silva, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Arthur, Ytalo e Cuello. Técnico: Maurício Barbieri.