Em camarote, Márcia Fellipe relembra polêmica sobre Irmã Dulce

A cantora Márcia Fellipe passou pelo Camarote Salvador nesta sexta-feira (21), em Ondina, e falou de um dos maiores hits desse carnaval. “Estamos com Tudo Ok, que é um dos grandes destaques de 2020, junto com Quem Me Dera (com Jerry Smith). Para o repertório do Carnaval de Salvador, a gente tenta fazer de tudo um pouco, adaptar o forró com o axé. Bota tudo bolado e vai (risos)”.

Márcia Fellipe, no Camarote Salvador (Foto: Giuliana Mancini/CORREIO)

Sobre a polêmica com Santa Dulce, Márcia diz que mantém sua posição que provocou polêmica: “Minha fé permanece a mesma. Para mim, o único santo e Senhor é Jesus Cristo. Tem gente às vezes que fica com receio de me perguntar, mas eu não tenho receio de responder. Lembrando que eu respeito a opinião de todos, assim como eu quero que respeitem a minha. Eu creio e confio somente em Jesus Cristo, que é o nosso salvador, nosso único intercessor. O que eu falei é que pra mim, diante a minha fé, só existe Jesus Cristo. Aí todo mundo fez uma grande interpretação. Eu apenas expus a minha opinião, e virou o que virou. Mas eu desejo que a salvação venha pra todos nós, independente de qualquer coisa".

Polêmica

Márcia Fellipe causou revolta na web ao comentar a canonização de Irmã Dulce, em outubro do ano passado. "Ajudar o próximo, sim! Mas não faz nenhum ser humano ser 'santo'. Santo só o senhor Jesus Cristo. Não se deixem enganar (leiam a Bíblia). 'E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará'. João 8:32", disse Márcia sobre a santificação da freira baiana.

O comentário foi rebatido por uma série de internautas, que criticaram a postura da cantora. "Ridícula, que falta de respeito. Quem é você para dizer o que é certo e o que é errado? Lê a bíblia inteira e não sabe o significado de cada palavra. Sua leitura foi em vão. Leia novamente e compreenda as suas palavras, você não é digna de dizer nada. Respeite a religião dos outros. Não nos metemos na sua", disse uma pessoa.

Após críticas a Irmã Dulce, moradores pedem que show de Marcia Fellipe seja cancelado

"Cadê o respeito pela religião dos outros?", enfatizou outro. "Você só tem e diz que lê a Bíblia por conta dos católicos. Então, linda, não só leia e decore. Estude cada palavra", sugeriu mais um internauta. Apesar disso, a postagem da cantora também recebeu algumas curtidas.

Desculpas

Márcia Fellipe se defendeu das acusações de intolerância religiosa em uma transmissão ao vivo no seu Instagram. "Eu peço aqui desculpa. Não falei sobre religião. Falei sobre o que a palavra nos diz. Muita coisa que a gente vê acontecendo no meio do mundo, ela é feita pelo homem. Assim, tem gente distorcendo que eu tenho intolerância a religião, em nenhum momento", disse.

(Foto: Reprodução)

Abalada, Márcia justificou o comentário e pediu que os críticos não a atacassem.

"Hoje eu sou a pior de todo o mundo. Se botar o mundo todo, eu sou o pior ser humano. Sou a mais pecadora de todas, mas eu tenho buscado e espero que eu possa nascer de novo em Cristo. Que isso fiquei claro pra todo mundo. Não tenho intenção de ofender ninguém. Aqui no nosso País tem disso. Eu, que não sou nem subcelebridade, trabalho para sustentar meus filhos. Canto paara sustentar minha casa. Eu não almejo ser renomada, ser isso ou aquilo. Quem trabalha comigo me conhece. Não tenho essa vaidade. Sou grata Deus por ele abrir as portas. Grato aos que vão aos meus shows", comentou.

