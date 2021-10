Em carro blindado, empresário escapa de assalto em Salvador; veículo foi atingido

Dois homens armados tentaram roubar um carro na manhã desta segunda-feira (18), no bairro de Plataforma, em Salvador. Contudo, os suspeitos não conseguiram concluir o assalto porque o veículo era blindado. A vítima conseguiu escapar.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que o dono de uma distribuidora de gás sai do empreendimento, entra no carro e logo depois é abordado por dois homens armados, que chegaram a pé.



As imagens mostram a dupla se aproximando da entrada do estabelecimento, cercando o carro e anunciando o assalto. A vítima, no entanto, continua dentro do veículo e engata a ré, derrubando uma placa no chão. Em seguida, um dos suspeitos atira na janela do motorista.

Foto: Reprodução/TV Bahia

O motorista acelera o carro, e o segundo suspeito também dispara contra a janela. Mesmo com os dois disparos, a vítima conseguiu fugir do local.



O dono do estabelecimento, que não quis se identificar, disse à TV Bahia que decidiu blindar o veículo depois de passar por outras tentativas de assalto no bairro.