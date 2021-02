Em carta aberta, instituições pedem vacinação de estudantes da área de saúde

Representantes de 11 instituições de saúde e de educação escreveram uma carta aberta ao prefeito Bruno Reis solicitando a vacinação de estudantes da área de saúde que estão em contato direto com pacientes. A carta afirma que os estudantes foram incluídos no grupo prioritário, mas ainda não foram imunizados.

"Considerando que o próprio Ministério da Saúde e o Governo do Estado da Bahia incluíram os estudantes da área de saúde no grupo prioritário e que eles estão trabalhando lado a lado com os demais profissionais de saúde no atendimento à nossa população, acreditamos que a vacinação imediata desse grupo é necessária e coerente com o PNI, não só para promover a proteção individual de cada aluno como também a proteção dos profissionais de saúde e a dos próprios pacientes que têm a necessidade de atendimento", diz um trecho do documento.

A prefeitura de Salvador informou, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), que depende do envio de mais doses pelo governo federal para ampliar o público-alvo de vacinação.

Leia a carta na íntegra:

"Excelentíssimo senhor Bruno Reis, Prefeito de Salvador

Reconhecemos e parabenizamos a Prefeitura de Salvador e a Secretaria Municipal de Saúde pelo empenho e pelas ações efetivas no enfrentamento à COVID-19. Nessa luta, a chegada de vacinas eficazes precisa ser celebrada com esperança. E percebemos, pelo desejo da população em se vacinar, que a ciência, felizmente, venceu a batalha contra o negacionismo.

Não podemos deixar o nosso entusiasmo ser abatido pelo enorme desafio logístico imposto pela escassez de doses de vacinas e compreendemos que decisões estratégicas difíceis precisam ser tomadas, pois agora não há vacina para toda a população.

Há a necessidade de realizar a vacinação de forma escalonada, inclusive no grupo prioritário dos profissionais de saúde. Acreditamos, que a maior parte desse grupo já foi vacinada, mas ainda falta uma grande parcela de estudantes da área de saúde que estão em contato direto com pacientes.

Considerando que o próprio Ministério da Saúde e o Governo do Estado da Bahia incluíram os estudantes da área de saúde no grupo prioritário e que eles estão trabalhando lado a lado com os demais profissionais de saúde no atendimento à nossa população, acreditamos que a vacinação imediata desse grupo é necessária e coerente com o PNI, não só para promover a proteção individual de cada aluno como também a proteção dos profissionais de saúde e a dos próprios pacientes que têm a necessidade de atendimento.

Temos a certeza de podermos contar com a inestimável colaboração e compreensão da Prefeitura de Salvador neste momento que exige o envolvimento de toda a sociedade.

Atenciosamente,

Ana Verena Almeida Mendes – diretora médica Hospital São Rafael

André Nogueira Nazar – vice-presidente da área de saúde da UNIFTC

Eduardo S. Darzé – diretor geral Hospital Cárdio Pulmonar

Gilson Soares Feitosa – diretor de ensino e pesquisa do Hospital Santa Izabel

João Carlos Salles Pires da Silva – reitor da Universidade Federal da Bahia

José Admirço Lima Filho – diretor geral do Hospital Geral Roberto Santos

José Bites de Carvalho – reitor da Universidade do Estado da Bahia

Maria Luisa Carvalho Soliani – reitora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

Paulo André Jesuino dos Santos – diretor da Escola de Ciências da saúde e Bem-estar da UNIFACS

Rogerio Palmeira – diretor técnico Hospital do Subúrbio

Sandro Cal Barral – assessor de Ensino e Pesquisa das Obras Sociais Irmã Dulce"