Em carta ao TRE, aliados de ACM Neto denunciam injustiça e pedem tratamento igualitário

Os presidentes dos 13 partidos que integram a coligação Pra Mudar a Bahia, encabeçada pelo candidato a governador ACM Neto (União Brasil), encaminharam ao carta ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para pedir tratamento igualitário, democrático e justo para todos os grupos que disputam as eleições neste ano. Eles dizem que há neste momento uma grave situação de injustiça e de violação ao princípio da igualdade e da paridade de armas ocorrendo no pleito.

No documento, os dirigentes partidários ressaltam confiar na Justiça e dizem acreditar que a Corte cumprirá o seu papel de guardiã do processo eleitoral. A carta é direcionada ao presidente da Corte Eleitoral, Roberto Maynard Frank. Os dirigentes afirmam que há neste momento “uma grave situação de injustiça e de violação ao princípio da igualdade e da paridade de armas” e argumentam que existe uma desproporção de mais de 93% de supressão de tempo na TV, contra menos de 7% para a coligação do PT.

“Os números falam por si: em 20 dias, nossa coligação perdeu 9.000 segundos no tempo de TV e rádio, enquanto a aliança encabeçada pelo candidato do PT, que nos ataca cotidianamente, teve corte de apenas 600 segundos”, relatam. Segundo eles, a coligação de ACM Neto tem sido atacada desde o começo do horário eleitoral pela coligação do PT, “com mentiras, agressões pessoais e invasão majoritária nos programas dos candidatos proporcionais”. “Contra as calúnias, as difamações e as ilicitudes, temos reiteradamente recorrido a esta elevada Corte, nos prazos e termos da lei”.

Por fim, terminam o documento com três pedidos: tratamento igualitário, democrático, justo; mesma celeridade; mesmo tipo de julgamento para questões de mérito semelhantes. “Não pedimos, portanto, nenhuma vantagem. Solicitamos, tão somente, que a Corte, provocada por Vossa Excelência, reflita sobre a gravidade dos fatos, que tem desequilibrado o jogo político no nosso estado”, frisam. Por fim, ressaltaram confiar que “esta digna Corte cumprirá o seu papel de guardiã do processo eleitoral”.