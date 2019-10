Em casa no Dia das Crianças? Confira opções do que fazer com os pequenos

Está em casa no Dia das Crianças e não sabe o que fazer com os pequenos? Ao longo de todo o sábado (12), há opções na cidade que vão desde um dia ao ar livre no Parque da Cidade até um passeio ao teatro.

Confira alguma das opções para o feriado

Parque da Cidade: o parque no Itaigara terá atividades de lazer gratuitas ao longo de todo o dia. Um dos destaques é o campeonato de skate para atletas mirins na pista do parque, das 9h às 18h. Para participar do torneio, cada criança deve levar 1kg de alimento que será destinado a uma instituição de caridade.

Comércio: o bairro vai receber o Festival Criançada, que faz parte da programação da Feira Criativa, promovida pela prefeitura através da Empresa Salvador Turismo (Saltur). Uma das atividades é a Feira de Troca de Brinquedos, que será montada na Praça da Inglaterra, das 10h às 12h. A partir das 17h, as crianças têm um encontro marcado com a animação do grupo infantil Playgrude.

Mundo Bita no TCA: a turma do Mundo Bita vai animar o Dia das Crianças no sábado (12), no Teatro Castro Alves, com o show Dentro do Mundo Lá Fora.

Esta turnê reforça a ideia que marca o grupo: o incentivo às brincadeiras ao ar livre, estar em contato com outras crianças e viver momentos de alegria, carinho e diversão. Dentro do Mundo Lá Fora tem um repertório maior do que o show anterior, com quatro músicas a mais. A seleção contou com a interação do público por meio das redes sociais, que escolheu as favoritas e que não poderiam faltar no espetáculo.

Serviço Teatro Castro Alves (Campo Grande).

Teatro Castro Alves (Campo Grande). Quando: Sábado, dia 12 de outubro, às 14h e 16h30

Sábado, dia 12 de outubro, às 14h e 16h30 Ingresso: R$ 100 | R$ 50 (filas A a P); R$ 80 | R$ 40 (Q a Z); R$ 70 | R$ 35 (Z1 a Z11)

Sesc Senac Pelourinho: O espaço preparou uma programação especial para o sábado. Às 15h, tem oficina gratuita de Danças Populares ministrada pela cantora, violonista, dançarina e coreógrafa Isis Carla. Às 17h, tem o espetáculo Remendo Remendó, com ingresso a R$ 10 inteira.

Serviço

O quê: Oficina de Danças Populares e espetáculo Remendo Remendó

Oficina de Danças Populares e espetáculo Remendo Remendó Onde: Sesc Senac Pelourinho

Sesc Senac Pelourinho Quando: Sábado, dia 12 de outubro, às 15h e 17h

Sábado, dia 12 de outubro, às 15h e 17h Ingresso: R$ 10 | R$ 5

Teatro Eva Herz: a Cia de Teatro Griô apresenta três espetáculos neste fim de semana para as crianças: Tringuilim - No Tempo em que os Bichos Falavam acontece no sábado e no domingo, às 16h; Yalodê - Histórias Afro-Brasileiras no domingo, às 18h e Os Sábios de Chelm támbem no domingo, às 20h. Os ingressos custam R$ 20 inteira.