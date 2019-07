Em caso raro, bebê nasce em São Paulo com dois dentes

Um caso raro chamou atenção em Sorocaba, no interior de São Paulo. O pequeno Cristiano Felipe nasceu no último dia 15 de julho com dois dentes. Quando o recém-nascido abriu a boca para chorar, surpreendeu os familiares. "Eu estava no centro cirúrgico e foi a minha cunhada que viu. Eu fiquei surpresa. Na minha família não tem casos assim", contou ao G1 a mãe, Ana Carolina Soares.

Os dentes do bebê machucavam a mãe durante a amamentação e também feriram a parte inferior da língua da criança.

"Eu estava com dificuldade para amamentar, estava machucando. Ele também não estava ganhando peso, então avaliaram para retirar os dentinhos."

Com dez dias de nascido, o bebê passou pelo procedimento para extrair os dentes. A dentita Isabel Critis fez a operação, acompanhada pela pediatra da criança. A dentista conta que em seus 20 anos de profissão nunca viu algo parecido. Dentes natais presentes no nascimento acontecem em um caso para cada 3.500, sendo mais comuns em meninas. As causas podem ser hereditárias, hormonais ou algum distúrbio de formação dos dentes.

"É um caso raro. Os dentinhos estavam grandinhos e 'molinhos'. Tinha risco de soltar e ele engolir ou até mesmo aspirar. Por isso, a opção foi a extração. Além disso, estava causando uma ferida na língua do bebê e a mãe estava com dificuldades para amamentá-lo", conta a dentista.

Segundo ela, pode ser que venham outros "de leite" ou apenas os permanentes. "O risco dele ficar sem dentes era melhor que o risco dele morrer por aspirar eles".