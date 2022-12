Em clima de Carnaval, Xanddy encanta fãs no Festival Virada Salvador

Quando Xanddy chamou de fundo o clássico "Quem é, quem é?", antes mesmo de pisar no palco, o público do Festival da Virada, que aguardava ansioso pela entrada do artista, se soltou e pulou aguardando o primeiro verso da música. Para começar o show desta sexta-feira (30), o cantor lançou a voz com "Pagode Bom (Coraçãozinho)".

O clima, que estava meio parado antes de Xanddy subir no palco, se transformou. O público não parou de dançar, acompanhando o artista em todas as músicas que tocava. O cantor performou clássicos do Carnaval, como "Nova Paradinha" e "Daquele Jeito", que foi cantada em coro pelos fãs.

"Vamos comemorar porque finalmente, depois de dois anos de recesso, vai chegar nosso carnaval. Vamos ensaiar, esse ano é bloco novo, o nome do bloco é Daquele Jeito", celebrou o artista.

Xanddy também comentou sobre a felicidade de participar do festival, agora dando início à carreira solo. "É um prazer estar aqui com vocês, para mim é muito importante estar aqui, na virada, estou feliz da vida", disse.

A auxiliar industrial Cristiane Belarmino, de 40 anos, confessou que foi ao local só para ver o show de Xanddy. Antes do cantor entrar no palco, ela admitiu não aguentar mais com a ansiedade. "A expectativa está muito grande, ele é um artista maravilhoso e acredito que ele vai fazer um show perfeito hoje, depois de dois anos sem festival por causa da pandemia", afirmou a mulher.

Cristiane já acompanha os shows de Xanddy e contou que não se abalou quando ele anunciou que iria sair do Harmonia do Samba. "Acredito que independente de estar na banda ou solo, pra mim ele continua o mesmo, um artista completo", pontuou.

Sobre o festival, ela disse que já é o segundo dia que saiu de casa para curtir a virada: "Está maravilhoso, vou ficar aqui até o dia amanhecer e olha que cheguei cedo para aproveitar desde o início e conseguir ver Xanddy de perto e com exclusividade", acrescentou.