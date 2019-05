Em clima sportwear o garimpo fashion da Paula Magalhães tem itens a partir de R$ 29,90

Gostou, mainha?

Mãe e filha também podem usar o mesmo pijaminha. Rolou sentimento? Então dá aquela espiadinha na campanha cheia de dengo da marca baiana Piju, batizada “Mainha e Eu”, com peças com a mesma padronagem para toda a família. No dia das mães, nada como evocar esse universo lúdico apostando em uma marca artesanal - na qual cada peça é feita uma a uma - com cuidado e tecidos 100% algodão. Gostou, mainha? As interessadas, as compras são feitas via insta (@piju_ pijaminhas). A marca entrega para todo Brasil.





Créditos: Valmir Martins/Divulgação

Tigresa

As fashionistas vão enlouquecer com esse par de óculos animal, arrematado na lojinha virtual Genie Vintage (genievintage.com.br), que custa R$ 79,90. No dia que a cara não tiver boa, já sabe, né?

Créditos: Divulgação

Tipo Western

O vixe amou essa pochete, que se diferencia pela pegada western, e tem shape oval. Dica de stylist: use a peça na cintura (e não quadril como os modelitos mais esportivos) e lacre no visu. Onde achar? E-commerce da Ziovara (ziovara.com.br). Preço: R$ 89,90.

Créditos: Divulgação

Achadinho cool

Que tal montar um visu sportwear bacanudo com essa regata cropped da Fila? O modelito à venda na Centauro (esporte.centauro.com.br) fica incrível para usar com um short de paetês e jaqueta jeans. Um esportivo chique beeeem desconstruído. Preço R$ 59,90.

Créditos: Divulgação

Difícil escolher

Um body estampado é peça top para criar um visu de impacto. Esses modelitos garimpados no Sarastro Brechó (@sarastrobrecho) custam R$ 29,90 e ficam interessantes quando combinados com uma saia midi.

Créditos: Divulgação