Em confronto direto no G4, Bahia encara o Grêmio em Porto Alegre

Em busca de uma vaga na Série A do próximo ano, o Bahia tem confronto direto pelo G4 da Série B. Neste domingo, o Esquadrão visita o Grêmio, em Porto Alegre. A bola rola a partir das 16h, na Arena do Grêmio, pela 35ª rodada do Brasileirão.

O confronto colocará frente a frente o terceiro e o segundo colocado da competição. Com 56 pontos, o Bahia é o único time que está dentro do G4 desde a primeira rodada. A diferença para o Grêmio é de apenas um ponto. Por isso, um triunfo na capital gaúcha recolocará os baianos na vice-liderança.

Além da posição na tabela, a partida vale a consolidação no grupo de acesso do campeonato. Se voltar do Sul com os três pontos, o tricolor chegará a 59, restando somente mais três partidas para o fim da competição. Com 62 pontos, uma equipe tem 99,7% de chance de subir, segundo cálculo do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O duelo ganha ainda mais importância porque neste domingo o Sport recebe o Vasco na Ilha do Retiro, em outro confronto direto entre equipes que disputam o acesso. Se vencer, o Sport poderá ficar a apenas um ponto do Bahia.

O time baiano terá que superar algumas dificuldades para conseguir o objetivo. A primeira delas é a de vencer como visitante no segundo turno da Série B. Até aqui, sofreu cinco derrotas e somou três empates em oito partidas.

Um outro ponto é o retrospecto do clube diante do adversário em Porto Alegre. Em 22 partidas, o Bahia venceu só uma vez, pelo Brasileirão de 2019. Os confrontos incluem ainda 12 derrotas e nove empates.

Dentro do elenco, um jogador ganhou motivação extra para o duelo. Formado na base do Internacional, o atacante Caio Vidal revelou ansiedade para marcar o primeiro gol com a camisa azul, vermelha e branca justamente contra os gremistas.

“A motivação é grande. Eu defendi o Internacional e agora vou enfrentar o Grêmio. Mas a motivação é para o grupo todo. Se a gente fizer o resultado, provavelmente sairemos com a classificação. Para mim, quero muito estar nesse jogo, ajudar a equipe de alguma forma e marcar um gol no Grêmio, o que eu não fiz ainda como profissional”, disse.

Caio Vidal deve ser titular mais uma vez. Depois da primeira semana inteira para trabalhar e conhecer o elenco, o técnico Eduardo Barroca não deu pistas da escalação. Ele, no entanto, deve manter a base da equipe que venceu o Brusque por 1x0, na rodada passada, apesar do elenco ainda ter algumas disputas por posição.

Na lateral direita, André foi o titular na última partida, porém Barroca não descartou o retorno de Marcinho. Quem também briga por uma vaga entre os titulares é o atacante Davó, artilheiro do Esquadrão na Série B, com oito gols.

Entre as opções, o Bahia tem a volta de Emerson Santos, que estava suspenso, e do atacante Ytalo, recuperado de lesão. Ambos ficarão no banco de reservas. O lateral esquerdo Matheus Bahia, em fase final de transição, não viajou com a delegação.